21 августа 2022
20 августа 2022

Тюменцы получат новые прямые рейсы в два региона России

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Первый рейс авиасообщения Екатеринбург-Тобольск авиакомпании Red Wings. Екатеринбург, облака, полет, вид из самолета, самолет, самолет в небе, путешествие
Новые рейсы запустят в начале сентября Фото:

Жители Тюмени смогут напрямую летать в Астрахань и Магас (Республика Ингушетия). О вводе новых рейсов в своем telegram-канале сообщает аэропорт Рощино.

«В маршрутную сеть добавятся новые направления из Тюмени — в Астрахань и Магас. Первый будет запущен с 6 сентября, второй — с 9 сентября», — сообщили в Рощино.

Полеты будут выполнять авиакомпании Nordwind Airlines и «Икар». В Астрахань можно будет летать утром по вторникам, в столицу Ингушетии — по пятницам.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени придумали, как увеличить число авиарейсов из региона. Власти будут выдавать субсидии тем перевозчикам, которые зайдут на востребованные у жителей маршруты.

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Жители Тюмени смогут напрямую летать в Астрахань и Магас (Республика Ингушетия). О вводе новых рейсов в своем telegram-канале сообщает аэропорт Рощино. «В маршрутную сеть добавятся новые направления из Тюмени — в Астрахань и Магас. Первый будет запущен с 6 сентября, второй — с 9 сентября», — сообщили в Рощино. Полеты будут выполнять авиакомпании Nordwind Airlines и «Икар». В Астрахань можно будет летать утром по вторникам, в столицу Ингушетии — по пятницам. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени придумали, как увеличить число авиарейсов из региона. Власти будут выдавать субсидии тем перевозчикам, которые зайдут на востребованные у жителей маршруты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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