Тюменцы получат новые прямые рейсы в два региона России

Жители Тюмени смогут напрямую летать в Астрахань и Магас (Республика Ингушетия). О вводе новых рейсов в своем telegram-канале сообщает аэропорт Рощино.
«В маршрутную сеть добавятся новые направления из Тюмени — в Астрахань и Магас. Первый будет запущен с 6 сентября, второй — с 9 сентября», — сообщили в Рощино.
Полеты будут выполнять авиакомпании Nordwind Airlines и «Икар». В Астрахань можно будет летать утром по вторникам, в столицу Ингушетии — по пятницам.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени придумали, как увеличить число авиарейсов из региона. Власти будут выдавать субсидии тем перевозчикам, которые зайдут на востребованные у жителей маршруты.
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