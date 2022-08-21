Тюменцы получат новые прямые рейсы в два региона России

Новые рейсы запустят в начале сентября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Тюмени смогут напрямую летать в Астрахань и Магас (Республика Ингушетия). О вводе новых рейсов в своем telegram-канале сообщает аэропорт Рощино.

«В маршрутную сеть добавятся новые направления из Тюмени — в Астрахань и Магас. Первый будет запущен с 6 сентября, второй — с 9 сентября», — сообщили в Рощино.

Полеты будут выполнять авиакомпании Nordwind Airlines и «Икар». В Астрахань можно будет летать утром по вторникам, в столицу Ингушетии — по пятницам.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени придумали, как увеличить число авиарейсов из региона. Власти будут выдавать субсидии тем перевозчикам, которые зайдут на востребованные у жителей маршруты.