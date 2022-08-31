Песков рассказал, как Путин заставил россиян ему доверять

31 августа 2022 в 15:34 Размер текста - 17 +

Люди знают, что, если он говорит, он это делает, сообщил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Владимир Путин заработал очень крепкий «бэкграунд доверия» среди населения страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Для того чтобы иметь эту силу убеждения, надо не только разбираться, что реализуемо, что нет. Нужно иметь бэкграунд с точки зрения доверия. У Путина этот бэкграунд заработанный и очень крепкий. Люди знают, что, если он говорит, он это делает», — сообщил Песков. «Я помню, когда Путин был премьер-министром, это был год, когда были [природные] пожары. Он приехал в село, это было достаточно большое село, которое выгорело дотла, и он общался с жителями этого села, которые были в тяжелейшем состоянии. Они лишились всего: документов, жилья, школ, одежды, еды. И Путин один их убедил, что через буквально два месяца все будет стоять. И он это сделал», — добавил пресс-секретарь президента. Ранее из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения выяснилось, что россияне намного чаще ассоциируют слово «Россия» с президентом Владимиром Путиным, чем с победой в Великой Отечественной войне. 7% россиян ассоциируют слово «Россия» с президентом Путиным. В то время, как «победа в Великой Отечественной войне» всплывает в памяти только у 2% опрощенных.

Владимир Путин заработал очень крепкий «бэкграунд доверия» среди населения страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Для того чтобы иметь эту силу убеждения, надо не только разбираться, что реализуемо, что нет. Нужно иметь бэкграунд с точки зрения доверия. У Путина этот бэкграунд заработанный и очень крепкий. Люди знают, что, если он говорит, он это делает», — сообщил Песков. «Я помню, когда Путин был премьер-министром, это был год, когда были [природные] пожары. Он приехал в село, это было достаточно большое село, которое выгорело дотла, и он общался с жителями этого села, которые были в тяжелейшем состоянии. Они лишились всего: документов, жилья, школ, одежды, еды. И Путин один их убедил, что через буквально два месяца все будет стоять. И он это сделал», — добавил пресс-секретарь президента. Ранее из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения выяснилось, что россияне намного чаще ассоциируют слово «Россия» с президентом Владимиром Путиным, чем с победой в Великой Отечественной войне. 7% россиян ассоциируют слово «Россия» с президентом Путиным. В то время, как «победа в Великой Отечественной войне» всплывает в памяти только у 2% опрощенных.