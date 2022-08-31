31 августа 2022

Жители 35 аварийных квартир подали в суд на мэрию Кургана

© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийное жилье по ул. Дзержинского. Курган, аварийный дом, аварийное жилье, ул дзержинского
Администрация Кургана судится с десятками владельцев аварийных квартир по стоимости выкупа Фото:

В курганский суд в 2022 году поступило 35 исков от владельцев аварийных квартир, не согласных с суммами, предлагаемых городской администрацией за выкуп их жилья. Об этом URA.RU сообщили в мэрии Кургана.

Оценкой жилья занимается независимая организация. Затем стоимость направляется на рассмотрение собственникам. В случае отказа от предлагаемой суммы вопрос решается в судебном порядке «В 2022 году с исковыми заявлениями об оспаривании цены обратились собственники 35 помещений», — рассказали в мэрии.

Как объяснили в администрации, выкупная стоимость одного квадратного метра жилья определяется индивидуально. Ее составляют, исходя из местоположения объекта, состояния жилья и стоимости аналогов, представленных на рынке.

Ранее URA.RU сообщало, что курганцы, недовольные суммами выкупа аварийных квартир, обращаются к юристам за помощью. Те, в свою очередь, не советуют горожанам соглашаться с первой предложенной мэрией суммой.

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В курганский суд в 2022 году поступило 35 исков от владельцев аварийных квартир, не согласных с суммами, предлагаемых городской администрацией за выкуп их жилья. Об этом URA.RU сообщили в мэрии Кургана. Оценкой жилья занимается независимая организация. Затем стоимость направляется на рассмотрение собственникам. В случае отказа от предлагаемой суммы вопрос решается в судебном порядке «В 2022 году с исковыми заявлениями об оспаривании цены обратились собственники 35 помещений», — рассказали в мэрии. Как объяснили в администрации, выкупная стоимость одного квадратного метра жилья определяется индивидуально. Ее составляют, исходя из местоположения объекта, состояния жилья и стоимости аналогов, представленных на рынке. Ранее URA.RU сообщало, что курганцы, недовольные суммами выкупа аварийных квартир, обращаются к юристам за помощью. Те, в свою очередь, не советуют горожанам соглашаться с первой предложенной мэрией суммой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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