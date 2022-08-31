Жители 35 аварийных квартир подали в суд на мэрию Кургана

Администрация Кургана судится с десятками владельцев аварийных квартир по стоимости выкупа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В курганский суд в 2022 году поступило 35 исков от владельцев аварийных квартир, не согласных с суммами, предлагаемых городской администрацией за выкуп их жилья. Об этом URA.RU сообщили в мэрии Кургана.

Оценкой жилья занимается независимая организация. Затем стоимость направляется на рассмотрение собственникам. В случае отказа от предлагаемой суммы вопрос решается в судебном порядке «В 2022 году с исковыми заявлениями об оспаривании цены обратились собственники 35 помещений», — рассказали в мэрии.

Как объяснили в администрации, выкупная стоимость одного квадратного метра жилья определяется индивидуально. Ее составляют, исходя из местоположения объекта, состояния жилья и стоимости аналогов, представленных на рынке.

Ранее URA.RU сообщало, что курганцы, недовольные суммами выкупа аварийных квартир, обращаются к юристам за помощью. Те, в свою очередь, не советуют горожанам соглашаться с первой предложенной мэрией суммой.