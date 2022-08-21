Курганцы из аварийных квартир судятся с мэрией из-за сумм выкупа

Жители аварийных курганских домов не согласны с мэрией в сумме выкупа жилья Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мэрия Кургана сносит аварийные дома и предлагает проживающим в квартирах курганцам денежные суммы за жилье ниже рыночных. Из-за финансовых разногласий курганцы обращаются в суд. Об этом рассказал в своем блоге владелец юридического центра Петр Волосников.

«Вопросы к оценке, которая проводится администрацией, возникают. Во-первых, почему-то не учитывается стоимость земли. <…> Во-вторых, предложенная сумма и за квартиру сильно отличается от того, за сколько аналогичная недвижимость продается сейчас на рынке», — описывает практику юрист. По его словам, в юридический центр обратились уже несколько таких продавцов старых квартир из аварийных домов под снос.

Отказаться от продажи квартир курганцы не могут, но юристы советуют им не соглашаться с первоначально предложенной суммой и подавать заявления в суд. «Спорим, привлекаем независимых оценщиков, назначаем судебные экспертизы, добиваемся справедливой цены», — описывает процессы работы с подобными случаями Волосников. По словам предпринимателя, суды с администрацией могут продлиться около полугода.

Редакция URA.RU обратилась в администрацию Кургана с просьбой прокомментировать процедуру выкупа. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что программа переселения из авариной жилья в Курганской области завершится на два года раньше запланированного. До конца 2023 года в регионе должны расселить свыше 1600 обитателей аварийного жилья.