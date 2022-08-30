В Кургане на Некрасовском мосту изменили движение

31 августа 2022 в 16:01 Размер текста - 17 +

Об изменениях на мосту рассказала мэр Кургана Елена Ситникова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане на Некрасовском мосту убрали реверсивное движение и открыли для движения вторую полосу. Об этом в своем telegram-канале сообщила глава Кургана Елена Ситникова. «Как и говорили, убрали реверс и открыли для движения вторую полосу на Некрасовском путепроводе. Все идет по плану, подрядчик работает в графике», — рассказала Ситникова. По ее словам, с правой стороны от ул. Пролетарской ремонтируют цоколь, чтобы сделать барьерное ограждение. Со стороны Машиностроителей будут заливать новую монолитную конструкцию. Некрасовский мост частично открыли 25 августа. Грузовикам по мосту пока ездить запрещено. Ремонт моста планируют завершить в ноябре.

В Кургане на Некрасовском мосту убрали реверсивное движение и открыли для движения вторую полосу. Об этом в своем telegram-канале сообщила глава Кургана Елена Ситникова. «Как и говорили, убрали реверс и открыли для движения вторую полосу на Некрасовском путепроводе. Все идет по плану, подрядчик работает в графике», — рассказала Ситникова. По ее словам, с правой стороны от ул. Пролетарской ремонтируют цоколь, чтобы сделать барьерное ограждение. Со стороны Машиностроителей будут заливать новую монолитную конструкцию. Некрасовский мост частично открыли 25 августа. Грузовикам по мосту пока ездить запрещено. Ремонт моста планируют завершить в ноябре.