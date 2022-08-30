Полиция Магнитогорска устроила облаву на обезьяну, кусающую людей

31 августа 2022 в 16:13 Размер текста - 17 +

Полицейские советуют жителям не пытаться самостоятельно поймать животное Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Полиция Магнитогорска (Челябинская область) устроила облаву на обезьяну, которая одна гуляет по городу и уже успела покусать нескольких жителей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, полицейские прочесывают город. «В настоящее время в Магнитогорске проводятся мероприятия по установлению места нахождения потенциально опасного животного. Если Вам известно местонахождение обезьяны, сообщите об этом незамедлительно в полицию», — сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка. В ведомстве жителям рекомендуют не пытаться поймать животное самостоятельно. В пресс-службе УМВД Магнитогорска уточнили, что на связь вышел хозяин обезьяны. Как обезьяна оказалась одна на улицах города — непонятно. Местные жители пытались поймать животное, однако обезьяна покусала их и убежала.

Полиция Магнитогорска (Челябинская область) устроила облаву на обезьяну, которая одна гуляет по городу и уже успела покусать нескольких жителей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, полицейские прочесывают город. «В настоящее время в Магнитогорске проводятся мероприятия по установлению места нахождения потенциально опасного животного. Если Вам известно местонахождение обезьяны, сообщите об этом незамедлительно в полицию», — сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка. В ведомстве жителям рекомендуют не пытаться поймать животное самостоятельно. В пресс-службе УМВД Магнитогорска уточнили, что на связь вышел хозяин обезьяны. Как обезьяна оказалась одна на улицах города — непонятно. Местные жители пытались поймать животное, однако обезьяна покусала их и убежала.