Полиция Магнитогорска устроила облаву на обезьяну, кусающую людей

Полиция Магнитогорска (Челябинская область) устроила облаву на обезьяну, которая одна гуляет по городу и уже успела покусать нескольких жителей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, полицейские прочесывают город.
«В настоящее время в Магнитогорске проводятся мероприятия по установлению места нахождения потенциально опасного животного. Если Вам известно местонахождение обезьяны, сообщите об этом незамедлительно в полицию», — сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка.
В ведомстве жителям рекомендуют не пытаться поймать животное самостоятельно. В пресс-службе УМВД Магнитогорска уточнили, что на связь вышел хозяин обезьяны.
Как обезьяна оказалась одна на улицах города — непонятно. Местные жители пытались поймать животное, однако обезьяна покусала их и убежала.
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