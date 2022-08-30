30 августа 2022

Полиция Магнитогорска устроила облаву на обезьяну, кусающую людей

© Служба новостей «URA.RU»
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Полицейские советуют жителям не пытаться самостоятельно поймать животное Фото:

Полиция Магнитогорска (Челябинская область) устроила облаву на обезьяну, которая одна гуляет по городу и уже успела покусать нескольких жителей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, полицейские прочесывают город.

«В настоящее время в Магнитогорске проводятся мероприятия по установлению места нахождения потенциально опасного животного. Если Вам известно местонахождение обезьяны, сообщите об этом незамедлительно в полицию», — сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка.

В ведомстве жителям рекомендуют не пытаться поймать животное самостоятельно. В пресс-службе УМВД Магнитогорска уточнили, что на связь вышел хозяин обезьяны.

Как обезьяна оказалась одна на улицах города — непонятно. Местные жители пытались поймать животное, однако обезьяна покусала их и убежала.

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Полиция Магнитогорска (Челябинская область) устроила облаву на обезьяну, которая одна гуляет по городу и уже успела покусать нескольких жителей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, полицейские прочесывают город. «В настоящее время в Магнитогорске проводятся мероприятия по установлению места нахождения потенциально опасного животного. Если Вам известно местонахождение обезьяны, сообщите об этом незамедлительно в полицию», — сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка. В ведомстве жителям рекомендуют не пытаться поймать животное самостоятельно. В пресс-службе УМВД Магнитогорска уточнили, что на связь вышел хозяин обезьяны. Как обезьяна оказалась одна на улицах города — непонятно. Местные жители пытались поймать животное, однако обезьяна покусала их и убежала.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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