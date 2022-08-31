Макрон через Лаврова передал послание Путину

Макрон направил послание Путину через Раиси и Лаврова Фото: Официальный сайт Президента РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров получил послание от президента Франции Эммануэля Макрона, направленное президенту России Владимиру Путину. О том, что Лавров получил послание, адресованное Путину стало известно из заявления главы МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиана на пресс-конференции по итогам переговоров с Лавровым в Москве.

«В ходе сегодняшних переговоров мы передали послание одного из лидеров европейских стран по его просьбе, которую он обратил к нашему президенту господину [Ибрахиму] Раиси, относительно ситуации на Украине. Там были идеи относительно помощи миру и спокойствия и прекращению боевых действий на Украине, и мы эти идеи с господином Лавровым обсудили», — сообщил Абдоллахиан.

Ранее в Иране прозвучало заявление, что Франция просит Тегеран о посредничестве между РФ и Украиной. «Один из высокопоставленных лидеров Западной Европы обратился к Раиси с просьбой оказать содействие в посредничестве», — написал в Twitter (запрещен на территории России) замглавы администрации президента Ирана по политическим вопросам Мохаммад Джамшиди. По данным агентства ISNA, речь идет о личном обращении Макрона.

Ранее «Газпром» предупредил Францию о сокращении поставок газа из-за разногласий между сторонами по применению контрактов. Сейчас стратегические запасы газа во Франции заполнены примерно на 91%. Евросоюз ввел многочисленные санкции в отношении России после начала ей спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин объявил ее 24 февраля. В ответ на это Москва ввела контрсанкции, касающиеся поставки энергоносителей в страны Евросоюза.