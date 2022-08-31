Депутат ГД предложил решение «мусорной проблемы» на Среднем Урале

Александр Демин считает, что в Свердловской области нужно построить современный экологический кластер Партия «Новые люди»

Партия «Новые люди» предложила создать в Свердловской области новый экологический кластер с предприятиями по сортировке и переработке мусора. С такой инициативой выступил кандидат в свердловские губернаторы от «Новых людей», депутат Госдумы Александр Демин.

«В Свердловской области более 30 мусорных полигонов, но их катастрофически не хватает. Я предлагаю создать экологический кластер, включающий в себя ряд предприятий по сортировке и утилизации отходов. Там же могут быть и производства новых полезных товаров, сделанных из переработанного сырья. Переработка мусора позволит и сохранить природу, и создать новые рабочие места», — сообщил политик в ходе предвыборных теледебатов на канале «Россия 24».

По словам Демина, проблема с сортировкой и переработкой твердых бытовых отходов является для Свердловской области одной из наиболее наболевших. Он полагает, что принимаемые на данный момент меры недостаточны, поэтому необходимые кардинальные решения и действия.

Недавно кандидат в губернаторы посетил город Алапаевск, где местные жители жалуются на расположенный там мусорный полигон. По словам горожан, когда ветер идет в сторону Алапаевска, город почти полностью затягивает гарью. Такая проблема, как отмечает Демин, характерна для многих муниципалитетов Среднего Урала.

«Это создает колоссальный дискомфорт для жителей и негативно сказывается на здоровье. Кроме того, подобное обращение с отходами приводит к пожарам, возникающих на заброшенных свалках», — говорит политик.

Инициативу Демина по созданию экологического кластера «Новые люди» готовы продвигать на федеральном уровне. Осенью партийцы намерены обсудить предложение депутата ГД с профильными ведомствами (в том числе, с федеральными министерствами).