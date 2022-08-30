В ЯНАО рассказали, что изменится в жизни школьников 1 сентября

В школах запретят пользоваться мобильными телефонами во время уроков, сообщили в правительстве ЯНАО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Школьники ЯНАО с 1 сентября один раз в неделю будут говорить о патриотизме и моральных качествах человека. Теперь дети, учащиеся в младших классах, начнут изучать финансовую грамотность, сообщает официальный telegram-канал окружного правительства.

«Один классный час в неделю посвятят разговорам о патриотизме и нравственности. В школах запретят пользоваться мобильными телефонами во время уроков. Продленка станет частью образовательного процесса», — уточнили там.

Отмечается, что теперь изучение второго иностранного языка в 5-9 классах необязательно. Его будут преподавать по заявлению родителей. Также ученики старших классов смогут бесплатно пройти курсы по современным языкам программирования.

Ранее сообщалось, что четыре школы в Губкинском и Лабытнанги не успеют открыться к 1 сентября из-за ремонта. Ученики этих школ будут вынуждены временно учиться в других учреждениях.