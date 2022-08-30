30 августа 2022
29 августа 2022

В части школ ЯНАО 1 сентября продолжится ремонт

© Служба новостей «URA.RU»
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Первоклассники первого сентября в гимназии №13. Екатеринбург, школа, первоклассники, первое сентября, гимназия13
Не все школы в ЯНАО откроются к 1 сентября Фото:

Четыре школы в Губкинском и Лабытнанги не успеют открыться к 1 сентября из-за ремонта. Как сообщили URA.RU в департаменте образования ЯНАО, ученики этих школ будут вынуждены временно учиться в других учреждениях.

«В новом учебном году с 1 сентября начнут функционировать 126 школ. В 4 школах региона продолжаются ремонтные работы в рамках реновации, капитального ремонта и реконструкции. Это три школы в Губкинском и одна в Лабытнанги. Ребята на период ремонтных работ распределены по другим учреждениям. Работы ведутся согласно графику», — сообщили в ведомстве.

О каких именно школах идет речь в департаменте не пояснили. Агентство направило запрос в правительство ЯНАО.

Ранее URA.RU сообщало, что в Лабытнанги подрядчик поселил приезжих рабочих в помещениях гимназии. Они год прожили в учреждении, выполняя там капитальный ремонт.

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Четыре школы в Губкинском и Лабытнанги не успеют открыться к 1 сентября из-за ремонта. Как сообщили URA.RU в департаменте образования ЯНАО, ученики этих школ будут вынуждены временно учиться в других учреждениях. «В новом учебном году с 1 сентября начнут функционировать 126 школ. В 4 школах региона продолжаются ремонтные работы в рамках реновации, капитального ремонта и реконструкции. Это три школы в Губкинском и одна в Лабытнанги. Ребята на период ремонтных работ распределены по другим учреждениям. Работы ведутся согласно графику», — сообщили в ведомстве. О каких именно школах идет речь в департаменте не пояснили. Агентство направило запрос в правительство ЯНАО. Ранее URA.RU сообщало, что в Лабытнанги подрядчик поселил приезжих рабочих в помещениях гимназии. Они год прожили в учреждении, выполняя там капитальный ремонт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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