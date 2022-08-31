Ядерные инспекторы ООН прибыли на Украину для осмотра АЭС

31 августа 2022 в 17:17 Размер текста - 17 +

В ходе миссии МАГАТЭ на ЗАЭС отправились ядерные инспекторы из ООН Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Ядерные инспекторы Организации Объединенных Наций в составе миссии Международного агентства по атомной энергии 31 августа отправились на Запорожскую атомную электростанцию. Об этом сообщается на сайте международного издания Reuters. «Ядерные инспекторы ООН в среду отправились в колонне на Запорожскую атомную электростанцию после того, как несколько недель обстрелов поблизости вызвали опасения радиационной катастрофы в стиле Чернобыля, а напряженность между Киевом и Москвой в связи с визитом возросла», — сообщается на сайте издания. «У нас там очень важная задача — оценить реальную ситуацию, помочь стабилизировать ситуацию, насколько это возможно. Это требует гарантий безопасности не только от Российской Федерации, но и от Украины. Нам удалось это обеспечить», — сообщил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Ранее стало известно, что миссия МАГАТЭ приехала в Киев, прежде чем отправиться на ЗАЭС. Также Гросси заявил, что МАГАТЭ организует постоянную миссию на Запорожской атомной электростанции. До этого сообщалось, что визит миссии на территорию атомной электростанции запланирован на несколько дней.

Ядерные инспекторы Организации Объединенных Наций в составе миссии Международного агентства по атомной энергии 31 августа отправились на Запорожскую атомную электростанцию. Об этом сообщается на сайте международного издания Reuters. «Ядерные инспекторы ООН в среду отправились в колонне на Запорожскую атомную электростанцию после того, как несколько недель обстрелов поблизости вызвали опасения радиационной катастрофы в стиле Чернобыля, а напряженность между Киевом и Москвой в связи с визитом возросла», — сообщается на сайте издания. «У нас там очень важная задача — оценить реальную ситуацию, помочь стабилизировать ситуацию, насколько это возможно. Это требует гарантий безопасности не только от Российской Федерации, но и от Украины. Нам удалось это обеспечить», — сообщил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Ранее стало известно, что миссия МАГАТЭ приехала в Киев, прежде чем отправиться на ЗАЭС. Также Гросси заявил, что МАГАТЭ организует постоянную миссию на Запорожской атомной электростанции. До этого сообщалось, что визит миссии на территорию атомной электростанции запланирован на несколько дней.