МАГАТЭ организует постоянную миссию на ЗАЭС

Изначально планировалось, что миссия проведет на ЗАЭС несколько дней Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

Международное агентство по атомной энергии надеется создать постоянную миссию на Запорожской атомной электростанции. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси международному агентству Reuters.

Гросси сообщил, что МАГАТЭ планирует организовать постоянную миссию на заводе, которым управляют украинские специалисты. «Это одна из самых важных вещей, которые я хочу сделать, и я это сделаю», — отметил генеральный директор МАГАТЭ в интервью международному агентству.

«Сейчас мы, наконец, двигаемся после шести месяцев напряженных усилий», — сообщил Гросси журналистам перед отправлением конвоя. Он также отметил, что изначально целью миссии было провести на месте «несколько дней».

Миссия МАГАТЭ должна прибыть на ЗАЭС 31 августа. Гарантии безопасности были даны российской и украинской сторонами. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, заявил, что в Кремле ждут появления миссии МАГАТЭ на территории ЗАЭС, а также выразил надежду, что она состоится, «как и было согласовано».