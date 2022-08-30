В Челябинской области природный пожар добрался до жилых домов

Распространение огня усиливается из-за ветра Фото: Илья Московец © URA.RU

В Варненском районе Челябинской области ландшафтный пожар перешел на жилые постройки. Об этом сообщает пресс-центр ГУ МЧС по региону.

«В 15:25 31 августа поступило сообщение о пожаре в Варненском районе. По прибытию на место выяснилось, что произошел переход огня с ландшафтного пожара на жилые постройки в селе Варна. Площадь пожара и количество строений уточняется», — рассказали в пресс-центре.

Тушение осложняется жаркой засушливой погодой и порывами ветра со значительной скоростью. На место выехал пожарный поезд.