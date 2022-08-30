30 августа 2022

В Челябинской области природный пожар добрался до жилых домов

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Верховые пожары в поселках Джабык и Запасное. Челябинская область, лесной пожар
Распространение огня усиливается из-за ветра Фото:

В Варненском районе Челябинской области ландшафтный пожар перешел на жилые постройки. Об этом сообщает пресс-центр ГУ МЧС по региону.

«В 15:25 31 августа поступило сообщение о пожаре в Варненском районе. По прибытию на место выяснилось, что произошел переход огня с ландшафтного пожара на жилые постройки в селе Варна. Площадь пожара и количество строений уточняется», — рассказали в пресс-центре.

Тушение осложняется жаркой засушливой погодой и порывами ветра со значительной скоростью. На место выехал пожарный поезд.

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В Варненском районе Челябинской области ландшафтный пожар перешел на жилые постройки. Об этом сообщает пресс-центр ГУ МЧС по региону. «В 15:25 31 августа поступило сообщение о пожаре в Варненском районе. По прибытию на место выяснилось, что произошел переход огня с ландшафтного пожара на жилые постройки в селе Варна. Площадь пожара и количество строений уточняется», — рассказали в пресс-центре. Тушение осложняется жаркой засушливой погодой и порывами ветра со значительной скоростью. На место выехал пожарный поезд.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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