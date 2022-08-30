30 августа 2022

Депутат Ильтяков увез в Питер курганскую тушенку и колбасу. Фото

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Празднование 25-летнего юбилея мясокомбината
Предприятие Дмитрия Ильтиякова участвует в форуме «Агрорусь» в Питере (архивное фото) Фото:

Депутат Курганской областной думы и владелец мясокомбината «Велес» Дмитрий Ильтяков увез свою продукцию на международную выставку «Агрорусь» в Санкт-Петербург. На стенде предприятия проходит дегустация колбас, консервов и деликатесов. Об этом говорится в официальной группе мясокомбината в соцсети «ВКонтакте».

«Эта выставка доказывает то, что российские производители не стоят на месте, а развиваются. Идут вперед как по технологиям производства, так и по улучшению качества своей продукции. Мы не опускаем руки, а это очень значимо в рамках импортозамещения», — сказал Ильтяков.

На международной выставке собрались более 130 крупных агропромышленных компаний и агрохолдингов из 47 регионов России. Мероприятие проходит в выставочном центре «Экспофорум» в Санкт-Петербурге. Выставка продлится до 3 сентября.

Гендиректор мясокомбината «Велес» Дмитрий Ильтяков на открытии выставки «Агрорусь» в Питере
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На выставке от курганского мясокомбината представлена тушенка, колбаса и деликатесы
Фото:

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Депутат Курганской областной думы и владелец мясокомбината «Велес» Дмитрий Ильтяков увез свою продукцию на международную выставку «Агрорусь» в Санкт-Петербург. На стенде предприятия проходит дегустация колбас, консервов и деликатесов. Об этом говорится в официальной группе мясокомбината в соцсети «ВКонтакте». «Эта выставка доказывает то, что российские производители не стоят на месте, а развиваются. Идут вперед как по технологиям производства, так и по улучшению качества своей продукции. Мы не опускаем руки, а это очень значимо в рамках импортозамещения», — сказал Ильтяков. На международной выставке собрались более 130 крупных агропромышленных компаний и агрохолдингов из 47 регионов России. Мероприятие проходит в выставочном центре «Экспофорум» в Санкт-Петербурге. Выставка продлится до 3 сентября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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