Депутат Ильтяков увез в Питер курганскую тушенку и колбасу. Фото

31 августа 2022 в 17:54 Размер текста - 17 +

Предприятие Дмитрия Ильтиякова участвует в форуме «Агрорусь» в Питере (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутат Курганской областной думы и владелец мясокомбината «Велес» Дмитрий Ильтяков увез свою продукцию на международную выставку «Агрорусь» в Санкт-Петербург. На стенде предприятия проходит дегустация колбас, консервов и деликатесов. Об этом говорится в официальной группе мясокомбината в соцсети «ВКонтакте». «Эта выставка доказывает то, что российские производители не стоят на месте, а развиваются. Идут вперед как по технологиям производства, так и по улучшению качества своей продукции. Мы не опускаем руки, а это очень значимо в рамках импортозамещения», — сказал Ильтяков. На международной выставке собрались более 130 крупных агропромышленных компаний и агрохолдингов из 47 регионов России. Мероприятие проходит в выставочном центре «Экспофорум» в Санкт-Петербурге. Выставка продлится до 3 сентября. Гендиректор мясокомбината «Велес» Дмитрий Ильтяков на открытии выставки «Агрорусь» в Питере Фото: Мясокомбинат «Велес» На выставке от курганского мясокомбината представлена тушенка, колбаса и деликатесы Фото: Мясокомбинат «Велес»

Депутат Курганской областной думы и владелец мясокомбината «Велес» Дмитрий Ильтяков увез свою продукцию на международную выставку «Агрорусь» в Санкт-Петербург. На стенде предприятия проходит дегустация колбас, консервов и деликатесов. Об этом говорится в официальной группе мясокомбината в соцсети «ВКонтакте». «Эта выставка доказывает то, что российские производители не стоят на месте, а развиваются. Идут вперед как по технологиям производства, так и по улучшению качества своей продукции. Мы не опускаем руки, а это очень значимо в рамках импортозамещения», — сказал Ильтяков. На международной выставке собрались более 130 крупных агропромышленных компаний и агрохолдингов из 47 регионов России. Мероприятие проходит в выставочном центре «Экспофорум» в Санкт-Петербурге. Выставка продлится до 3 сентября.