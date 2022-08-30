Чиновников и депутатов обвинили в захвате «долины нищих» Сургута

31 августа 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

В «долине нищих» за счет бюджета возвели тротуары, газоны, дороги и теннисный корт Фото: Алексей Андронов © URA.RU Общественники Сургута возмущены, что представителям элитного поселка ТСЖ «Березка-1», который жители города называют «долина нищих», администрация Сургута передала в безвозмездное пользование часть муниципальной собственности, к которой представители поселка ограничили доступ остальным жителям города. Об этом URA.RU рассказал сургутский общественник Сергей Глинских. «Получается муниципальное имущество передано администрацией города жителям поселка „Березка-1“ в пользование на безвозмездной основе по какому-то договору. Договор, правда, администрация отказалась мне показать. Ну, хорошо, передали имущество в пользование. Почему же тогда к этому имуществу закрыли доступ другим жителям, установив шлагбаумы и калитки на въездах? Получается, город возвел на бюджетные деньги тротуары, газоны, проезды, теннисную площадку. Протянул электричество и газ, а жители [„долины нищих“], а это депутаты и бизнесмены в основном, после этого отгородились, и ни один житель города не может туда пройти», — рассказал Глинских. Судя по документам администрации, которые имеются в распоряжении редакции, за несколько лет город возвел за бюджетные деньги в «долине нищих» 9 тысяч кв. м газонов, 2 тысячи кв. м тротуаров, 7 тысяч кв. м дорог, теннисную площадку на 633 кв. м. А также две трансформаторных подстанции, канализационную насосную станцию, два газопровода и распределительную станцию, протянул 1500 метров освещения. И это еще не полный список всего возведенного в поселке. «Если это коттеджный поселок, то его жители должны были сами возводить все эти коммуникации и за свои средства. При этом еще обслуживать это все за свои средства. А они просто взяли и отняли это все у города и отгородились заборами», — добавил Глинских. По заявлению общественника, недвижимостю в этом поселке распоряжаются топ-чиновники из «Сургутнефтегаза», депутаты областной и окружной дум, местные депутаты, чиновники и городские бизнесмены. Журналист URA.RU обратился за разъяснениями в администрацию Сургута, но там не ответили на вопросы корреспондента. В департамент массовых коммуникаций города написан официальный запрос. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте чиновники собираются застроить землю под парк домами. Главный архитектор города планирует поменять функциональную зону земельного участка с парковой застройки на многоэтажную. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Общественники Сургута возмущены, что представителям элитного поселка ТСЖ «Березка-1», который жители города называют «долина нищих», администрация Сургута передала в безвозмездное пользование часть муниципальной собственности, к которой представители поселка ограничили доступ остальным жителям города. Об этом URA.RU рассказал сургутский общественник Сергей Глинских. «Получается муниципальное имущество передано администрацией города жителям поселка „Березка-1“ в пользование на безвозмездной основе по какому-то договору. Договор, правда, администрация отказалась мне показать. Ну, хорошо, передали имущество в пользование. Почему же тогда к этому имуществу закрыли доступ другим жителям, установив шлагбаумы и калитки на въездах? Получается, город возвел на бюджетные деньги тротуары, газоны, проезды, теннисную площадку. Протянул электричество и газ, а жители [„долины нищих“], а это депутаты и бизнесмены в основном, после этого отгородились, и ни один житель города не может туда пройти», — рассказал Глинских. Судя по документам администрации, которые имеются в распоряжении редакции, за несколько лет город возвел за бюджетные деньги в «долине нищих» 9 тысяч кв. м газонов, 2 тысячи кв. м тротуаров, 7 тысяч кв. м дорог, теннисную площадку на 633 кв. м. А также две трансформаторных подстанции, канализационную насосную станцию, два газопровода и распределительную станцию, протянул 1500 метров освещения. И это еще не полный список всего возведенного в поселке. «Если это коттеджный поселок, то его жители должны были сами возводить все эти коммуникации и за свои средства. При этом еще обслуживать это все за свои средства. А они просто взяли и отняли это все у города и отгородились заборами», — добавил Глинских. По заявлению общественника, недвижимостю в этом поселке распоряжаются топ-чиновники из «Сургутнефтегаза», депутаты областной и окружной дум, местные депутаты, чиновники и городские бизнесмены. Журналист URA.RU обратился за разъяснениями в администрацию Сургута, но там не ответили на вопросы корреспондента. В департамент массовых коммуникаций города написан официальный запрос. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте чиновники собираются застроить землю под парк домами. Главный архитектор города планирует поменять функциональную зону земельного участка с парковой застройки на многоэтажную.