Экс-глава курганского управления культуры через год нашел работу

31 августа 2022 в 18:39 Размер текста - 17 +

После паузы длиной в год Владимир Бабин устроился на новую работу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывший начальник управления культуры в Курганской области Владимир Бабин, ранее возглавлявший во время пандемии «Курганское театрально-концертное объединение» (КТКО), нашел новую работу после паузы длиной в год. Бабин принят на руководящую должность в отдел культуры администрации Кетовского округа. Об этом URA.RU сообщил инсайдер близкий к муниципальной политике. «В Кетовском районе по собственному желанию уволилась начальница отдела культуры Татьяна Цурбанова. На ее место взяли Владимира Бабина», — рассказал источник. Личного номера Бабина в распоряжении редакции URA.RU нет, получить оперативный комментарий в отделе культуры не удалось. Цурбанова на звонок не ответила. По данным портала СБИС, Бабин принят начальником отдела культуры Кетовской администрации 24 августа. Последним местом работы на сайте указано КТКО, где Бабин занимал должность генерального директора в период с марта 2020 по сентябрь 2021 года. До этого URA.RU сообщало, что Бабин руководил региональным управлением культуры на протяжении шести лет, начиная с 2014 года. Данный пост чиновник покинул в феврале 2020 года. После этого он возглавлял «Курганское театрально-концертное объединение». До 2014 года Бабин являлся директором курганского областного музыкального колледжа им. Д. Д. Шостаковича.

Бывший начальник управления культуры в Курганской области Владимир Бабин, ранее возглавлявший во время пандемии «Курганское театрально-концертное объединение» (КТКО), нашел новую работу после паузы длиной в год. Бабин принят на руководящую должность в отдел культуры администрации Кетовского округа. Об этом URA.RU сообщил инсайдер близкий к муниципальной политике. «В Кетовском районе по собственному желанию уволилась начальница отдела культуры Татьяна Цурбанова. На ее место взяли Владимира Бабина», — рассказал источник. Личного номера Бабина в распоряжении редакции URA.RU нет, получить оперативный комментарий в отделе культуры не удалось. Цурбанова на звонок не ответила. По данным портала СБИС, Бабин принят начальником отдела культуры Кетовской администрации 24 августа. Последним местом работы на сайте указано КТКО, где Бабин занимал должность генерального директора в период с марта 2020 по сентябрь 2021 года. До этого URA.RU сообщало, что Бабин руководил региональным управлением культуры на протяжении шести лет, начиная с 2014 года. Данный пост чиновник покинул в феврале 2020 года. После этого он возглавлял «Курганское театрально-концертное объединение». До 2014 года Бабин являлся директором курганского областного музыкального колледжа им. Д. Д. Шостаковича.