В Екатеринбурге родители выступили против запрета сотовых в школе

31 августа 2022 в 18:16 Размер текста - 17 +

Запрет минпросвещения поддерживают учителя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге почти 60% родителей считают, что не стоит запрещать мобильные телефоны во время уроков. Такие данные опубликовал портал SuperJob. «В Екатеринбурге практически 6 из 10 родителей против новой нормы (58%). За — 28%, причем больше всего сторонников — среди отцов (42% против 30% среди матерей)», — сообщают эксперты SuperJob. При этом запрет минпросвещения поддерживают учителя. Так, 54% учителей выступают за ограничения использования сотового телефона во время урока. При этом противников мобильного больше среди мужчин-преподавателей — таких среди опрошенных 62% против 55% женщин. «Наиболее же активно нововведение поддерживает старшее поколение педагогов (68%). Не одобряют инициативу Минпросвещения 31% учителей», — говорится в исследовании. В целом, количество сторонников инициативы среди преподавателей не изменилось. Ранее министерство просвещения с 1 сентября ввело запрет на использование мобильных телефонов во время уроков. Такой запрет был введен на федеральном уровне впервые.

В Екатеринбурге почти 60% родителей считают, что не стоит запрещать мобильные телефоны во время уроков. Такие данные опубликовал портал SuperJob. «В Екатеринбурге практически 6 из 10 родителей против новой нормы (58%). За — 28%, причем больше всего сторонников — среди отцов (42% против 30% среди матерей)», — сообщают эксперты SuperJob. При этом запрет минпросвещения поддерживают учителя. Так, 54% учителей выступают за ограничения использования сотового телефона во время урока. При этом противников мобильного больше среди мужчин-преподавателей — таких среди опрошенных 62% против 55% женщин. «Наиболее же активно нововведение поддерживает старшее поколение педагогов (68%). Не одобряют инициативу Минпросвещения 31% учителей», — говорится в исследовании. В целом, количество сторонников инициативы среди преподавателей не изменилось. Ранее министерство просвещения с 1 сентября ввело запрет на использование мобильных телефонов во время уроков. Такой запрет был введен на федеральном уровне впервые.