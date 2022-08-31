В Германии предложили новый план выстраивания отношений с Россией

31 августа 2022 в 18:17 Размер текста - 17 +

Новый план по взаимодействию с Россией состоит из четырех пунктов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок предложила новый план по выстраиванию отношений стран Евросоюза с Россией. Об этом сообщает немецкое издание Die Welt. По словам издания, новый план включает в себя четыре пункта. «К ним относятся укрепление национальной обороны, поддержка противников России, поддержка Украины и работа с глобальными партнерами в сфере защиты международного права», — сообщает Die Welt. В новом плане учитывается, что за военную поддержку Украины будет заплачена цена, которая, вероятно, снова возрастет, добавляет газета. Несмотря на это, авторы документа призвали направить усилия европейских стран по стратегической коммуникации на то, чтобы показать, как поддержка Украины «повысит безопасность Европы в долгосрочной перспективе и почему санкции необходимы и эффективны». Отношения между Россией и Евросоюзом сильно усложнились на фоне спецоперации РФ, проводимой ей на территории Украины. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации 24 февраля. Главными причинами начала спецоперации глава государства называл защиту Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок предложила новый план по выстраиванию отношений стран Евросоюза с Россией. Об этом сообщает немецкое издание Die Welt. По словам издания, новый план включает в себя четыре пункта. «К ним относятся укрепление национальной обороны, поддержка противников России, поддержка Украины и работа с глобальными партнерами в сфере защиты международного права», — сообщает Die Welt. В новом плане учитывается, что за военную поддержку Украины будет заплачена цена, которая, вероятно, снова возрастет, добавляет газета. Несмотря на это, авторы документа призвали направить усилия европейских стран по стратегической коммуникации на то, чтобы показать, как поддержка Украины «повысит безопасность Европы в долгосрочной перспективе и почему санкции необходимы и эффективны». Отношения между Россией и Евросоюзом сильно усложнились на фоне спецоперации РФ, проводимой ей на территории Украины. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации 24 февраля. Главными причинами начала спецоперации глава государства называл защиту Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.