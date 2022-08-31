В Екатеринбурге на ЕКАД автобус перевернулся после ДТП с КАМАЗом. Фото

31 августа 2022 в 18:43 Размер текста - 17 +

На месте ДТП находится две машины скорой помощи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге в районе пересечения ЕКАД и Режевского тракта произошло ДТП, в котором перевернулся микроавтобус с катером. Об этом URA.RU сообщил очевидица происшествия. «На съезде с ЕКАД на Режевской тракт, с погибшими», — рассказала екатеринбурженка. Судя по фото, на место уже прибыло две машины скорой помощи. Также telegram-канал «Свет» сообщает, что микроавтобус, перевозивший катер, выехал на встречную полосу и попал под КамАЗ. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу УГИБДД по Свердловской области. Однако оперативно комментарий по поводу происшествия получить не удалось. В Екатеринбурге 31 августа около часа ночи на пересечении улиц Победы и Ломоносова водитель каршерингового автомобиля вылетел в траншею. В ДТП пострадал 20-летний мужчина — у него сломаны ребра. Одним из участников ДТП стал КАМАЗ Фото: telegram-канал «Свет» Фото: читатель URA.RU Фото: telegram-канал «Свет» Фото: telegram-канал «Свет»

В Екатеринбурге в районе пересечения ЕКАД и Режевского тракта произошло ДТП, в котором перевернулся микроавтобус с катером. Об этом URA.RU сообщил очевидица происшествия. «На съезде с ЕКАД на Режевской тракт, с погибшими», — рассказала екатеринбурженка. Судя по фото, на место уже прибыло две машины скорой помощи. Также telegram-канал «Свет» сообщает, что микроавтобус, перевозивший катер, выехал на встречную полосу и попал под КамАЗ. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу УГИБДД по Свердловской области. Однако оперативно комментарий по поводу происшествия получить не удалось. В Екатеринбурге 31 августа около часа ночи на пересечении улиц Победы и Ломоносова водитель каршерингового автомобиля вылетел в траншею. В ДТП пострадал 20-летний мужчина — у него сломаны ребра.