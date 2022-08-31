В Екатеринбурге в районе пересечения ЕКАД и Режевского тракта произошло ДТП, в котором перевернулся микроавтобус с катером. Об этом URA.RU сообщил очевидица происшествия.
«На съезде с ЕКАД на Режевской тракт, с погибшими», — рассказала екатеринбурженка. Судя по фото, на место уже прибыло две машины скорой помощи. Также telegram-канал «Свет» сообщает, что микроавтобус, перевозивший катер, выехал на встречную полосу и попал под КамАЗ.
URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу УГИБДД по Свердловской области. Однако оперативно комментарий по поводу происшествия получить не удалось.
В Екатеринбурге 31 августа около часа ночи на пересечении улиц Победы и Ломоносова водитель каршерингового автомобиля вылетел в траншею. В ДТП пострадал 20-летний мужчина — у него сломаны ребра.
Одним из участников ДТП стал КАМАЗ
Фото: telegram-канал «Свет»
Фото: читатель URA.RU
Фото: telegram-канал «Свет»
Фото: telegram-канал «Свет»
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В Екатеринбурге в районе пересечения ЕКАД и Режевского тракта произошло ДТП, в котором перевернулся микроавтобус с катером. Об этом URA.RU сообщил очевидица происшествия. «На съезде с ЕКАД на Режевской тракт, с погибшими», — рассказала екатеринбурженка. Судя по фото, на место уже прибыло две машины скорой помощи. Также telegram-канал «Свет» сообщает, что микроавтобус, перевозивший катер, выехал на встречную полосу и попал под КамАЗ. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу УГИБДД по Свердловской области. Однако оперативно комментарий по поводу происшествия получить не удалось. В Екатеринбурге 31 августа около часа ночи на пересечении улиц Победы и Ломоносова водитель каршерингового автомобиля вылетел в траншею. В ДТП пострадал 20-летний мужчина — у него сломаны ребра.