В Екатеринбурге на ЕКАД автобус перевернулся после ДТП с КАМАЗом. Фото

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На месте ДТП находится две машины скорой помощи Фото:

В Екатеринбурге в районе пересечения ЕКАД и Режевского тракта произошло ДТП, в котором перевернулся микроавтобус с катером. Об этом URA.RU сообщил очевидица происшествия.

«На съезде с ЕКАД на Режевской тракт, с погибшими», — рассказала екатеринбурженка. Судя по фото, на место уже прибыло две машины скорой помощи. Также telegram-канал «Свет» сообщает, что микроавтобус, перевозивший катер, выехал на встречную полосу и попал под КамАЗ.

URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу УГИБДД по Свердловской области. Однако оперативно комментарий по поводу происшествия получить не удалось.

В Екатеринбурге 31 августа около часа ночи на пересечении улиц Победы и Ломоносова водитель каршерингового автомобиля вылетел в траншею. В ДТП пострадал 20-летний мужчина — у него сломаны ребра.

Одним из участников ДТП стал КАМАЗ
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В Екатеринбурге в районе пересечения ЕКАД и Режевского тракта произошло ДТП, в котором перевернулся микроавтобус с катером. Об этом URA.RU сообщил очевидица происшествия. «На съезде с ЕКАД на Режевской тракт, с погибшими», — рассказала екатеринбурженка. Судя по фото, на место уже прибыло две машины скорой помощи. Также telegram-канал «Свет» сообщает, что микроавтобус, перевозивший катер, выехал на встречную полосу и попал под КамАЗ. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу УГИБДД по Свердловской области. Однако оперативно комментарий по поводу происшествия получить не удалось. В Екатеринбурге 31 августа около часа ночи на пересечении улиц Победы и Ломоносова водитель каршерингового автомобиля вылетел в траншею. В ДТП пострадал 20-летний мужчина — у него сломаны ребра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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