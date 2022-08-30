В ДТП пострадал 20-летний водитель Фото: ИА «Ночные новости»

В Екатеринбурге 31 августа около часа ночи на пересечении улиц Победы и Ломоносова водитель автомобиля вылетел в траншею. В ДТП пострадал 20-летний мужчина. Об этом корреспонденту URA.RU сообщило ИА «Ночные новости».

«Водитель Volkswagen Polo, двигаясь по улице Победы в сторону Бакинских Комиссаров на полной скорости улетел в вырытую траншею. В аварии пострадал только водитель», — рассказало агентство.

По улице Победы ведутся ремонтные работы. На перекрестке с улицы Ломоносова ограничено движение машин, поскольку вырыта глубокая траншея поперек улицы Победы. Траншея огорожена, выставлены знаки. Но водитель, двигаясь на большой скорости, снес ограждения и улетел в траншею. Молодого человека с черепно-мозговой травмой, ушибом грудной клетки и переломом ребер госпитализировали в 23-ю больницу. Автомобиль получил серьезные механические повреждения и не подлежит восстановлению.

Корреспондент URA.RU обратился в ГИБДД по Екатеринбург за комментарием. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее агентство писало о ДТП, в котором такси врезалось в трамвай. В аварии пострадал пассажир машины.

Фото: ИА «Ночные новости»

Фото: ИА «Ночные новости»

Фото: ИА «Ночные новости»

Фото: ИА «Ночные новости»