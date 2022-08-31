В городской поликлинике Сургута №2 (ХМАО) пациенты с подозрением на коронавирус собираются в одном помещении с посетителями без признаков ОРВИ, подвергая здоровых пациентов риску заразиться. Об этом URA.RU рассказала жительница Сургута, посетившая больницу.
«Все на прием приходят к терапевту в одно помещение, и с коронавирусом, и без него. У нас день ото дня растет статистика по количеству заболевших, а при этом в самих больницах создают такие условия, в которых можно запросто заразиться, поскольку потоки не разделены», — рассказала жительница.
В пресс-службе больницы заверили, что помещение для приема пациентов в поликлинике не единственное. «Для приема пациентов с подозрением на COVID-19 в поликлинике функционирует отдельное помещение с отдельным входом с улицы. В представленном помещении прием ведут восемь кабинетов», — сказали в больнице. Однако люди, пришедшие на обследование с подозрением на коронавирус, не всегда пользуются подготовленным для этого помещением.
Ранее URA.RU писало, что в августе в ХМАО было зарегистрировано 803 случая заболевания коронавирусом за сутки, что стало самым высоким показателем заражений за лето. После этого власти ХМАО усилили карантин и ввели ряд рекомендаций для жителей и работодателей округа.
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