В больнице ХМАО пациентов с COVID принимают вместе со здоровыми. Видео

01 сентября 2022 в 08:48 Размер текста - 17 +

В больнице Сургута больных коронавирусом принимают в одном помещении со здоровыми пациентами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В городской поликлинике Сургута №2 (ХМАО) пациенты с подозрением на коронавирус собираются в одном помещении с посетителями без признаков ОРВИ, подвергая здоровых пациентов риску заразиться. Об этом URA.RU рассказала жительница Сургута, посетившая больницу. «Все на прием приходят к терапевту в одно помещение, и с коронавирусом, и без него. У нас день ото дня растет статистика по количеству заболевших, а при этом в самих больницах создают такие условия, в которых можно запросто заразиться, поскольку потоки не разделены», — рассказала жительница. В пресс-службе больницы заверили, что помещение для приема пациентов в поликлинике не единственное. «Для приема пациентов с подозрением на COVID-19 в поликлинике функционирует отдельное помещение с отдельным входом с улицы. В представленном помещении прием ведут восемь кабинетов», — сказали в больнице. Однако люди, пришедшие на обследование с подозрением на коронавирус, не всегда пользуются подготовленным для этого помещением. Ранее URA.RU писало, что в августе в ХМАО было зарегистрировано 803 случая заболевания коронавирусом за сутки, что стало самым высоким показателем заражений за лето. После этого власти ХМАО усилили карантин и ввели ряд рекомендаций для жителей и работодателей округа.

В городской поликлинике Сургута №2 (ХМАО) пациенты с подозрением на коронавирус собираются в одном помещении с посетителями без признаков ОРВИ, подвергая здоровых пациентов риску заразиться. Об этом URA.RU рассказала жительница Сургута, посетившая больницу. «Все на прием приходят к терапевту в одно помещение, и с коронавирусом, и без него. У нас день ото дня растет статистика по количеству заболевших, а при этом в самих больницах создают такие условия, в которых можно запросто заразиться, поскольку потоки не разделены», — рассказала жительница. В пресс-службе больницы заверили, что помещение для приема пациентов в поликлинике не единственное. «Для приема пациентов с подозрением на COVID-19 в поликлинике функционирует отдельное помещение с отдельным входом с улицы. В представленном помещении прием ведут восемь кабинетов», — сказали в больнице. Однако люди, пришедшие на обследование с подозрением на коронавирус, не всегда пользуются подготовленным для этого помещением. Ранее URA.RU писало, что в августе в ХМАО было зарегистрировано 803 случая заболевания коронавирусом за сутки, что стало самым высоким показателем заражений за лето. После этого власти ХМАО усилили карантин и ввели ряд рекомендаций для жителей и работодателей округа.