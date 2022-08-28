Власти ХМАО усилили карантин

Власти ХМАО внесли новые коронавирусные рекомендации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом власти ХМАО ввели ряд рекомендаций для жителей и работодателей округа. Сообщение опубликовано в официальных социальных сетях правительства Югры.

«Региональным оперативным штабом приняты меры, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, сохранение здоровья и безопасности жителей Югры. С сегодняшнего дня жителям и гостям округа рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания — медицинские маски, респираторы и иные их заменяющие изделия при нахождении в закрытых помещениях», — сказано в сообщении властей.

Вместе с этим всем руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям рекомендовано следить за выполнением сотрудниками и посетителями правил личной гигиены — мытьем рук, использованием антисептиков, медицинских масок, соблюдением социальной дистанции. Также работодателям необходимо организовать поиск сотрудников с признаками инфекционных заболеваний.

Департаменту здравоохранения ХМАО необходимо организовать работу контакт-центров в медицинских организациях для приема обращений и оказание медпомощи на дому. Окружному департаменту социального развития поручено обеспечить по запросу обеспечить доставку продуктов и лекарств пожилым людям в возрасте старше 60 лет, инвалидам, многодетным семьям.

Ранее URA.RU писало, что 27 августа в ХМАО зарегистрировано 803 случая заболевания коронавирусом за сутки. Это стало самым высоким показателем заражений за лето.