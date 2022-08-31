Пульмонолог Бабак рассказал, как правильно бросать курить

01 сентября 2022 в 01:06 Размер текста - 17 +

Чтобы бросить курить, человеку следует пройти обследование в больнице Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Человеку, решившему бросить курить, следует обратиться к врачу, чтобы специалист определил, есть ли у курящего зависимость и в каком состоянии находится его дыхательная система. Два этих обследования помогут избавиться от курения. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал профессор кафедры физиатрии пульмонологии лечебного факультета МГМСУ им. А.И. Евдокимова, врач-пульмонолог, доктор медицинских наук Сергей Бабак. «Я бы посоветовал курящему обратиться к врачу-пульмонологу для того, чтобы понять, есть ли у него реальная зависимость, или ее нет. Необходимо провести тестирование, выявить определенные уровни зависимости», — сказал Сергей Бабак. Также пульмонолог посоветовал обследовать внутренние органы, чтобы узнать, какой урон нанесло курение. «Если за последние полгода не делалась рентгенография органов грудной клетки, а лучше компьютерная томография органов грудной клетки, нужно ее выполнить. Она может показать структуру легочного аппарата и позволит понять, есть ли болезненность в этой зоне», — подчеркнул он. При этом, отметил Бабаков, человек должен отличать вредную привычку от зависимости. «Борьба с никотиновой зависимостью имеет не только терапевтический уровень воздействия, но и психиатрический. К сожалению, без психиатров, как и при любой мании, мы с этой задачей справиться не можем. Есть такие подходы, когда терапевты должны подключать специалистов в области борьбы с табакокурением. Нужна комплексная работа бригады специалистов. Если же мы говорим о привычке, а не о зависимости, то это сила воли человека. Если у вас есть сила воли — вы эту привычку прекратите», — уточнил собеседник агентства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Человеку, решившему бросить курить, следует обратиться к врачу, чтобы специалист определил, есть ли у курящего зависимость и в каком состоянии находится его дыхательная система. Два этих обследования помогут избавиться от курения. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал профессор кафедры физиатрии пульмонологии лечебного факультета МГМСУ им. А.И. Евдокимова, врач-пульмонолог, доктор медицинских наук Сергей Бабак. «Я бы посоветовал курящему обратиться к врачу-пульмонологу для того, чтобы понять, есть ли у него реальная зависимость, или ее нет. Необходимо провести тестирование, выявить определенные уровни зависимости», — сказал Сергей Бабак. Также пульмонолог посоветовал обследовать внутренние органы, чтобы узнать, какой урон нанесло курение. «Если за последние полгода не делалась рентгенография органов грудной клетки, а лучше компьютерная томография органов грудной клетки, нужно ее выполнить. Она может показать структуру легочного аппарата и позволит понять, есть ли болезненность в этой зоне», — подчеркнул он. При этом, отметил Бабаков, человек должен отличать вредную привычку от зависимости. «Борьба с никотиновой зависимостью имеет не только терапевтический уровень воздействия, но и психиатрический. К сожалению, без психиатров, как и при любой мании, мы с этой задачей справиться не можем. Есть такие подходы, когда терапевты должны подключать специалистов в области борьбы с табакокурением. Нужна комплексная работа бригады специалистов. Если же мы говорим о привычке, а не о зависимости, то это сила воли человека. Если у вас есть сила воли — вы эту привычку прекратите», — уточнил собеседник агентства.