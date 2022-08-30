Жителя ЯНАО, расчленившего тело женщины, взяли под стражу

Житель Нового Уренгоя в ходе ссоры убил свою знакомую Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жителя Нового Уренгоя, который убил и расчленил свою знакомую в состоянии алкогольного опьянения, взяли под стражу. Как сообщает СУ СКР по ЯНАО, следователи продолжают устанавливать все обстоятельства преступления.

«По данным следствия, в период времени с 16.08.2022 по 24.08.2022 в квартире № 3 дома 24 „а“ по улице Таежная города Новый Уренгой 52-летний местный житель, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры подверг избиению свою знакомую — 37-летнюю женщину, нанеся ей множественные удары руками и ногами в область грудной клетки, после чего нанес потерпевшей несколько ударов ножом в область тела», — говорится в сообщении.

В следственном комитете добавили, женщина скончалась на месте происшествия от полученных травм. Обвиняемый избавился от тела, чтобы скрыть следы преступления. В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое задержали подозреваемого в расчленении женщины. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).