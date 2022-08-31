Минпросвещения РФ готовит учебник по украинскому языку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Школа. Москва, школьники, школьник, урок, экзамен, учебник, ученик, урок в школе, школа
По разрабатываемым учебникам будут обучаться школьники из освобожденных регионов Фото:

Учебник по классическому украинскому языку появится в России в ближайшее время. По словам главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова, издание поможет школьникам освобожденных территорий изучать украинский язык как родной.

«Ученикам, по решению родителей и педагогов, будет предоставляться возможность и дальше учить украинский язык. Для этого готовится учебник классического украинского языка», — заявил Кравцов во время совещания с президентом РФ Владимиром Путиным. Трансляция совещания ведется на телеканале «Россия 24».

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»

Учебник по классическому украинскому языку появится в России в ближайшее время. По словам главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова, издание поможет школьникам освобожденных территорий изучать украинский язык как родной. «Ученикам, по решению родителей и педагогов, будет предоставляться возможность и дальше учить украинский язык. Для этого готовится учебник классического украинского языка», — заявил Кравцов во время совещания с президентом РФ Владимиром Путиным. Трансляция совещания ведется на телеканале «Россия 24».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...