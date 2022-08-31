Минпросвещения РФ готовит учебник по украинскому языку

По разрабатываемым учебникам будут обучаться школьники из освобожденных регионов
Учебник по классическому украинскому языку появится в России в ближайшее время. По словам главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова, издание поможет школьникам освобожденных территорий изучать украинский язык как родной.
«Ученикам, по решению родителей и педагогов, будет предоставляться возможность и дальше учить украинский язык. Для этого готовится учебник классического украинского языка», — заявил Кравцов во время совещания с президентом РФ Владимиром Путиным. Трансляция совещания ведется на телеканале «Россия 24».
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