Власти ЯНАО нашли выход в конфликте шахматных кланов

Конфликт может закончится увольнением директора шахматной школы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Департамент по физической культуре и спорту хочет прекратить конфликт между «Полярной шахматной школой Анатолия Карпова» и заслуженным тренером России Юрием Горячкиным, отцом именитой шахматистки Александры Горячкиной, уволив директора заведения Павла Потапова, сына экс-директора и международного гроссмейстера Александра Потапова. Об этом URA.RU сообщает инсайдер в околополитических кругах региона.

«Конфликт между шахматными семьями Потаповых и Горячкиных дошел до суда. Отец Александры Горячкиной судится со школой из-за трех приказов о его дисциплинарном наказании. Департамент по физической культуре и спорту нашел пока только один выход — попросить директора школы написать заявление по собственному желанию», — сообщает собеседник.

По словам инсайдера, Потапов отказывается это делать, считая, что, если власти не довольны его работой, они должны сами его уволить. При этом суд еще не вынес никакого решения. В правительство ЯНАО был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Там пообещали подготовить ответ позже. Дозвониться до шахматной школы имени Карпова не удалось, там на звонки корреспондента никто не ответил.

Ранее семья Горячкиных опубликовала обращение к губернатору ЯНАО в соцсетях о том, что их дискриминируют в шахматной школе. Однако профильный департамент провел проверку и не выявил нарушений.