Семья чемпионки мира из ЯНАО просит губернатора о помощи

Семья шахматистов заявила о дискриминации в школе имени Карпова Фото: Илья Московец © URA.RU

Семья шахматистов Горячкиных из Салехарда, в лице чемпионки мира Александры, бронзовой призерки первенства Европы Оксаны и заслуженного тренера России Юрия, заявили губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову о дискриминации в «Полярной шахматной школе Анатолия Карпова». Обращение они опубликовали в соцсети «Вконтакте».

«Деньги и власть портят людей. С начала 2020 г. (с назначением нового директора Полярной шахматной школы) продолжается травля нашей семьи, и мы не понимаем уровень того, кто против и почему. Мы соблюдали максимальную политкорректность и не хотели „выносить сор из избы“, но иного выхода нет. Если ситуация не изменится, придется уволиться, и на все четыре стороны. Потаповы пакостничают, а „Гордость Ямала“ испытывает стыд», — говорится в обращении к главе Ямала.

По словам Горячкиных, руководитель школы Павел Потапов превышает свои должностные полномочия. «Дискриминация и личная неприязнь со стороны директора выражается в размере заработной платы, угрозах увольнения, различных придирках с „ценными указаниями“, авторитарного отношения по недолжностным обязанностям. Несогласных с его политикой, вынудил уволиться многих, знающих свое дело сотрудников, принял „нужных“ людей. Сейчас под угрозой увольнения Юрий Горячкин, ветеран труда, заслуженный тренер России», добавили в документе.

Также семья шахматистов отметила, что у Потапова нет ни руководящего, ни тренерского опыта, а должность он занял благодаря знакомствам отца, экс директора шахматной школы. В департаменте по физической культуре ЯНАО агентству обещали прокомментировать ситуацию позже.

Ранее URA.RU сообщало, что шахматная школа имени Анатолия Карпова уже была замешена в скандале. Жители отмечали, что в данном учреждении родственники занимают соподчиненные позиции, что является недопустимым.

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