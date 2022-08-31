Силовики поймали обезьяну, нападавшую на прохожих в Магнитогорске

Поймать животное помог хозяин Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU

Полиция поймала обезьяну по имени Цезарь, которая покусала прохожих в Магнитогорске (Челябинская область). Помощь силовикам оказал хозяин животного, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

«Обезьянка Цезарь, за передвижениями которого следил весь Магнитогорск, поймана. Бдительные жители Ленинского района увидели Цезаря и сообщили полицейским. Прибывший наряд ППСП связался с хозяином, который быстро подъехал, позвал Цезаря и тот к нему сразу спустился», — уточнили в полиции.

Силовики поблагодарили горожан за помощь в поиске животного. Ранее они просили местных жителей не пытаться поймать обезьяну самостоятельно, а вызвать полицию.

Информация о том, что по городу гуляет обезьяна без хозяина, появилась в среду утром. Животное покусало минимум троих человек: женщину, 10-летнего мальчика и девочку. Она пыталась накинуться на мужчину, но тот ударил ее ногой. После этого животное забежало в стоматологическую клинику, а оттуда выпрыгнуло через окно и убежало. Как обезьяна оказалась одна на улицах города — непонятно.