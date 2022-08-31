Обезьяна набросилась на жительницу Магнитогорска, когда ее пытались приманить Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительница Магнитогорска Елизавета Клищенко рассказала URA.RU, как на нее напала обезьяна, которую сейчас пытаются поймать сотрудники полиции. По словам пострадавшей, животное накинулось на нее после того, как его попытались приманить помидором.

«Сначала обезьяна выбежала на дорогу, я попыталась ее оттолкнуть на сторону пешеходной дороги, но она меня укусила. В одном магазинчике дали помидор, я ее пыталась заманить, и она кинулась», — рассказала Клищенко корреспонденту URA.RU.

Пострадавшая отметила, что помимо нее обезьяна укусила 10-летнего мальчика и девочку. Пыталась накинуться на мужчину, но тот ударил ее ногой. После этого животное забежало в стоматологическую клинику, а оттуда выпрыгнуло через окно и убежало.

Животное заметили на пересечении улиц Карла Маркса и Ленинградской. Хозяина рядом не оказалось. Полицейские прочесывают город в поисках животного и советуют жителям не пытаться поймать его самостоятельно.