Мэр отметил, что мероприятие стало ярким завершением трудового лета для молодежи (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) прошла молодежная тусовка «Точка лета_НУР». Об этом в своем telegram-канале сообщил глава города Андрей Воронов.

«Ярким завершением трудового лета стала молодежная тусовка „Точка лета_НУР“. Ребята, надеюсь вы оторвались на полную катушку, вы заслужили этот праздник! Еще раз спасибо за ваш труд, встречаемся завтра в школе», — поделился мэр.

Ранее URA.RU рассказывало, что студенты, обучающиеся в университетах Уральского федерального округа, приедут в ЯНАО, чтобы расширить свои компетенции и в дальнейшем остаться в регионе работать. Салехард посетят будущие специалисты в сфере медицины, образования, строительства и социологи.

В Новом Уренгое прошла молодежная тусовка «Точка лета_НУР» Telegram-канал главы Нового Уренгоя Андрея Воронова

Глава города Андрей Воронов отметил, что мероприятие стало ярким завершением трудового лета Telegram-канал главы Нового Уренгоя Андрея Воронова

Участники молодежной тусовки «Точка лета_НУР» Telegram-канал главы Нового Уренгоя Андрея Воронова