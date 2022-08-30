30 августа 2022

Молодежь Нового Уренгоя в последний день лета собрали на тусовку. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Мэр отметил, что мероприятие стало ярким завершением трудового лета для молодежи (фото из архива) Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) прошла молодежная тусовка «Точка лета_НУР». Об этом в своем telegram-канале сообщил глава города Андрей Воронов.

«Ярким завершением трудового лета стала молодежная тусовка „Точка лета_НУР“. Ребята, надеюсь вы оторвались на полную катушку, вы заслужили этот праздник! Еще раз спасибо за ваш труд, встречаемся завтра в школе», — поделился мэр.

Ранее URA.RU рассказывало, что студенты, обучающиеся в университетах Уральского федерального округа, приедут в ЯНАО, чтобы расширить свои компетенции и в дальнейшем остаться в регионе работать. Салехард посетят будущие специалисты в сфере медицины, образования, строительства и социологи.

В Новом Уренгое прошла молодежная тусовка «Точка лета_НУР»
Глава города Андрей Воронов отметил, что мероприятие стало ярким завершением трудового лета
Участники молодежной тусовки «Точка лета_НУР»
Участники мероприятия

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В Новом Уренгое (ЯНАО) прошла молодежная тусовка «Точка лета_НУР». Об этом в своем telegram-канале сообщил глава города Андрей Воронов. «Ярким завершением трудового лета стала молодежная тусовка „Точка лета_НУР“. Ребята, надеюсь вы оторвались на полную катушку, вы заслужили этот праздник! Еще раз спасибо за ваш труд, встречаемся завтра в школе», — поделился мэр. Ранее URA.RU рассказывало, что студенты, обучающиеся в университетах Уральского федерального округа, приедут в ЯНАО, чтобы расширить свои компетенции и в дальнейшем остаться в регионе работать. Салехард посетят будущие специалисты в сфере медицины, образования, строительства и социологи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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