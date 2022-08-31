Женщина заявила в полицию на продавца с Avito из Кургана

01 сентября 2022 в 01:49 Размер текста - 17 +

Покупательница обратилась к жителям Кургана в надежде, что те ей смогут помочь установить личность продавца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Женщина заплатила за подарочный сертификат продавцу на сайте Avito, после чего он перестал выходить на связь и добавил ее в черный список. Покупательнице пришлось написать заявление в полицию. Об этом она рассказала в соцсети «ВКонтакте». Женщина, не пожелавшая указать свое имя, в группе «Курган — Без цензуры» мотивировала свой поступок следующим образом: «Πoчeму пишу в пoдcлушaнo Κуpгaн? Пoтoму чтo, кoгдa ввoжу нoмepa, кoтopыe мнe cкидывaли, вce укaзывaeт имeннo нa этoт гopoд и нa имeнa Μapaт, Тaтьянa и Πaвeл. Βдpуг ктo-нибудь знaeт этих людeй, я зaбepу зaявлeниe из пoлиции и paзбepемcя cпoкoйнo». В пресс-службе торговой интернет-платформы завили, что если продавец не выходит на связь и женщина считает, что столкнулась со злоумышленником, то ей следует обратиться в полицию (если это она еще не сделала). Со своей стороны, после официального запроса полицейских компания предоставит всю необходимую информацию, которая может потребоваться для расследования. Профиль продавца сейчас находится на проверке.

Женщина заплатила за подарочный сертификат продавцу на сайте Avito, после чего он перестал выходить на связь и добавил ее в черный список. Покупательнице пришлось написать заявление в полицию. Об этом она рассказала в соцсети «ВКонтакте». Женщина, не пожелавшая указать свое имя, в группе «Курган — Без цензуры» мотивировала свой поступок следующим образом: «Πoчeму пишу в пoдcлушaнo Κуpгaн? Пoтoму чтo, кoгдa ввoжу нoмepa, кoтopыe мнe cкидывaли, вce укaзывaeт имeннo нa этoт гopoд и нa имeнa Μapaт, Тaтьянa и Πaвeл. Βдpуг ктo-нибудь знaeт этих людeй, я зaбepу зaявлeниe из пoлиции и paзбepемcя cпoкoйнo». В пресс-службе торговой интернет-платформы завили, что если продавец не выходит на связь и женщина считает, что столкнулась со злоумышленником, то ей следует обратиться в полицию (если это она еще не сделала). Со своей стороны, после официального запроса полицейских компания предоставит всю необходимую информацию, которая может потребоваться для расследования. Профиль продавца сейчас находится на проверке.