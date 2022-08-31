В Финляндии объяснили свой страх перед победой РФ в спецоперации

Власти Финляндии обеспокоены тем, что успехи России в спецоперации докажут миру, что страна сможет победить весь коллективный Запад в будущем. Своими опасениями поделился председатель комитета по иностранным делам парламента Финляндии Юсси Халла-ахо.
«Как это отразится на имидже Европы и всего западного общественного строя, например, в странах третьего мира, которые сейчас очень внимательно следят за происходящим здесь?» — задался вопросом Халла-ахо в беседе с Yle. Он подчеркнул, что Европа и США выбрали сторону Украины в этой ситуации. При этом политик указал, что Москва расценила действия Запада как непосредственное участие союзников Киева в конфликте.
В статье немецкого издания Sueddeutsche Zeitung подчеркивалось, что вероятность того, что Украина победит в конфликте с Россией, ежедневно уменьшается. По мнению автора статьи, украинский кризис закончится только тогда, когда один из двух противников «буквально выдохнется». «При нынешнем положении вещей это точно будет не Россия», — заключил он.
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