SZ: шанс Украины на победу в конфликте с Россией близок к нулю

24 июня 2022 в 02:17 Размер текста - 17 +

Вероятность того, что Украина победит в конфликте с Россией, ежедневно уменьшается. Об этом говорится в статье немецкого издания Sueddeutsche Zeitung. «Шанс на то, что Украина выиграет в этом конфликте, ежедневно стремится к нулю», — говорится в материале издания. Автор статьи отмечает, что украинский кризис закончится только тогда, когда один из двух противников «буквально выдохнется». «При нынешнем положении вещей это точно будет не Россия», — подчеркнул он. Ранее в США призвали Украину провозгласить нейтральный статус для урегулирования конфликта. Американский журнал National Interest писал, что Украине необходимо пойти на уступки России, чтобы избежать больших потерь. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Киеву запретили возобновлять переговоры с Москвой. Президент России Владимир Путин отметил качества российских солдат, благодаря которым все задачи спецоперации будут выполнены. Американский профессор Эндрю Лэтэм заявил, что победа Украины в конфликте с РФ невозможна, пишет RT. 24 февраля на Украине Россия начала спецоперацию, призванную защитить мирных жителей этих регионов от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов. А также российские военные выполняют цели по демилитаризации и денацификации территории.