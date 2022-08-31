На Украине взбесились из-за «подарка» России от Папы Римского

01 сентября 2022 в 05:44 Размер текста - 17 +

Экс-депутат Рады взбесился из-за слов Папы Римского о конфликте на Украине Фото: depositphotos.com На Украине расценили слова Папы Римского Франциска о причинах спецоперации на Украине как «интеллектуальную ограниченность». По мнению экс-депутата Рады Тараса Черновола, своим заявлением об ответственности НАТО из-за эскалации конфликта понтифик «сделал подарок» России. «Папа показывает небрезгливость в озвучке несправедливых и неприемлемых с точки зрения католической доктрины справедливости заявлений. Делает это, на мой взгляд, по двум причинам. Первое — невысокий уровень интеллектуального осмысления процессов в мире и церкви, привычка собирать умело подложенные верхушки новостных сообщений», — написал Черновол в колонке для «Главреда». По словам политика, антизападные настроения, которые демонстрирует Папа Римский, связаны с его происхождением — понтифик является уроженцем Аргентины. Ранее власти Финляндии признались, что боятся победы России в спецоперации на Украине. По мнению председателя комитета по иностранным делам парламента Финляндии Юсси Халла-ахо, Москва, победив Киев, тем самым докажет, что способна победить весь коллективный Запад в будущем.

На Украине расценили слова Папы Римского Франциска о причинах спецоперации на Украине как «интеллектуальную ограниченность». По мнению экс-депутата Рады Тараса Черновола, своим заявлением об ответственности НАТО из-за эскалации конфликта понтифик «сделал подарок» России. «Папа показывает небрезгливость в озвучке несправедливых и неприемлемых с точки зрения католической доктрины справедливости заявлений. Делает это, на мой взгляд, по двум причинам. Первое — невысокий уровень интеллектуального осмысления процессов в мире и церкви, привычка собирать умело подложенные верхушки новостных сообщений», — написал Черновол в колонке для «Главреда». По словам политика, антизападные настроения, которые демонстрирует Папа Римский, связаны с его происхождением — понтифик является уроженцем Аргентины. Ранее власти Финляндии признались, что боятся победы России в спецоперации на Украине. По мнению председателя комитета по иностранным делам парламента Финляндии Юсси Халла-ахо, Москва, победив Киев, тем самым докажет, что способна победить весь коллективный Запад в будущем.