31 августа 2022

На Украине взбесились из-за «подарка» России от Папы Римского

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт depositphotos.com, папа римский франциск
Экс-депутат Рады взбесился из-за слов Папы Римского о конфликте на Украине Фото:

На Украине расценили слова Папы Римского Франциска о причинах спецоперации на Украине как «интеллектуальную ограниченность». По мнению экс-депутата Рады Тараса Черновола, своим заявлением об ответственности НАТО из-за эскалации конфликта понтифик «сделал подарок» России.

«Папа показывает небрезгливость в озвучке несправедливых и неприемлемых с точки зрения католической доктрины справедливости заявлений. Делает это, на мой взгляд, по двум причинам. Первое — невысокий уровень интеллектуального осмысления процессов в мире и церкви, привычка собирать умело подложенные верхушки новостных сообщений», — написал Черновол в колонке для «Главреда». По словам политика, антизападные настроения, которые демонстрирует Папа Римский, связаны с его происхождением — понтифик является уроженцем Аргентины.

Ранее власти Финляндии признались, что боятся победы России в спецоперации на Украине. По мнению председателя комитета по иностранным делам парламента Финляндии Юсси Халла-ахо, Москва, победив Киев, тем самым докажет, что способна победить весь коллективный Запад в будущем.

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На Украине расценили слова Папы Римского Франциска о причинах спецоперации на Украине как «интеллектуальную ограниченность». По мнению экс-депутата Рады Тараса Черновола, своим заявлением об ответственности НАТО из-за эскалации конфликта понтифик «сделал подарок» России. «Папа показывает небрезгливость в озвучке несправедливых и неприемлемых с точки зрения католической доктрины справедливости заявлений. Делает это, на мой взгляд, по двум причинам. Первое — невысокий уровень интеллектуального осмысления процессов в мире и церкви, привычка собирать умело подложенные верхушки новостных сообщений», — написал Черновол в колонке для «Главреда». По словам политика, антизападные настроения, которые демонстрирует Папа Римский, связаны с его происхождением — понтифик является уроженцем Аргентины. Ранее власти Финляндии признались, что боятся победы России в спецоперации на Украине. По мнению председателя комитета по иностранным делам парламента Финляндии Юсси Халла-ахо, Москва, победив Киев, тем самым докажет, что способна победить весь коллективный Запад в будущем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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