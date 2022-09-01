Три мирных жителя погибли и один человек пострадал во время обстрелов ВСУ в городе Энергодар, где находится Запорожская атомная электростанция. Такую информацию сообщает Военно-гражданская администрация города.
«Два взрыва в районе дачи НСО, четыре взрыва на ДК „Современник“. Получил повреждения приемный покой СМСЧ, зафиксирован пожар в детских садах №14 и 15», — говорится в telegram-канале ВГА Энергодара.
Отмечается также, что жилой дом №8 на улице Воинов-Интернационалистов получил сильные повреждения. Пока никакой дополнительной информации не приводится.
ВСУ начали обстрел города в день визита МАГАТЭ, сообщает Пятый канал. Агентство должно оценить ситуацию на ЗАЭС.
Ранее украинские военные неоднократно обстреливали ЗАЭС в Энергодаре, и эти действия могут привести к мировой катастрофе. Это происходит из-за того, что Россия в настоящий момент контролирует часть Запорожской области и освободила регион от ВСУ и нацбатов в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации.
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Три мирных жителя погибли и один человек пострадал во время обстрелов ВСУ в городе Энергодар, где находится Запорожская атомная электростанция. Такую информацию сообщает Военно-гражданская администрация города. «Два взрыва в районе дачи НСО, четыре взрыва на ДК „Современник“. Получил повреждения приемный покой СМСЧ, зафиксирован пожар в детских садах №14 и 15», — говорится в telegram-канале ВГА Энергодара. Отмечается также, что жилой дом №8 на улице Воинов-Интернационалистов получил сильные повреждения. Пока никакой дополнительной информации не приводится. ВСУ начали обстрел города в день визита МАГАТЭ, сообщает Пятый канал. Агентство должно оценить ситуацию на ЗАЭС. Ранее украинские военные неоднократно обстреливали ЗАЭС в Энергодаре, и эти действия могут привести к мировой катастрофе. Это происходит из-за того, что Россия в настоящий момент контролирует часть Запорожской области и освободила регион от ВСУ и нацбатов в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации.