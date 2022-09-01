ВГА Энергодара сообщила о 6 взрывах и убийстве мирных жителей

ВСУ обстреляли Энергодар, из-за чего произошли взрывы Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Три мирных жителя погибли и один человек пострадал во время обстрелов ВСУ в городе Энергодар, где находится Запорожская атомная электростанция. Такую информацию сообщает Военно-гражданская администрация города.

«Два взрыва в районе дачи НСО, четыре взрыва на ДК „Современник“. Получил повреждения приемный покой СМСЧ, зафиксирован пожар в детских садах №14 и 15», — говорится в telegram-канале ВГА Энергодара.

Отмечается также, что жилой дом №8 на улице Воинов-Интернационалистов получил сильные повреждения. Пока никакой дополнительной информации не приводится.

ВСУ начали обстрел города в день визита МАГАТЭ, сообщает Пятый канал. Агентство должно оценить ситуацию на ЗАЭС.

Ранее украинские военные неоднократно обстреливали ЗАЭС в Энергодаре, и эти действия могут привести к мировой катастрофе. Это происходит из-за того, что Россия в настоящий момент контролирует часть Запорожской области и освободила регион от ВСУ и нацбатов в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации.