ВГА Энергодара сообщила о 6 взрывах и убийстве мирных жителей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мариуполь. Украина, пожарище, последствия, мариуполь, обстрел, разрушения от взрыва, гуманитарная катастрофа
ВСУ обстреляли Энергодар, из-за чего произошли взрывы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Три мирных жителя погибли и один человек пострадал во время обстрелов ВСУ в городе Энергодар, где находится Запорожская атомная электростанция. Такую информацию сообщает Военно-гражданская администрация города.

«Два взрыва в районе дачи НСО, четыре взрыва на ДК „Современник“. Получил повреждения приемный покой СМСЧ, зафиксирован пожар в детских садах №14 и 15», — говорится в telegram-канале ВГА Энергодара.

Отмечается также, что жилой дом №8 на улице Воинов-Интернационалистов получил сильные повреждения. Пока никакой дополнительной информации не приводится.

ВСУ начали обстрел города в день визита МАГАТЭ, сообщает Пятый канал. Агентство должно оценить ситуацию на ЗАЭС.

Ранее украинские военные неоднократно обстреливали ЗАЭС в Энергодаре, и эти действия могут привести к мировой катастрофе. Это происходит из-за того, что Россия в настоящий момент контролирует часть Запорожской области и освободила регион от ВСУ и нацбатов в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации.

Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян - спецоперации на Украине.
Подпишитесь на наш дайджест!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Три мирных жителя погибли и один человек пострадал во время обстрелов ВСУ в городе Энергодар, где находится Запорожская атомная электростанция. Такую информацию сообщает Военно-гражданская администрация города. «Два взрыва в районе дачи НСО, четыре взрыва на ДК „Современник“. Получил повреждения приемный покой СМСЧ, зафиксирован пожар в детских садах №14 и 15», — говорится в telegram-канале ВГА Энергодара. Отмечается также, что жилой дом №8 на улице Воинов-Интернационалистов получил сильные повреждения. Пока никакой дополнительной информации не приводится. ВСУ начали обстрел города в день визита МАГАТЭ, сообщает Пятый канал. Агентство должно оценить ситуацию на ЗАЭС. Ранее украинские военные неоднократно обстреливали ЗАЭС в Энергодаре, и эти действия могут привести к мировой катастрофе. Это происходит из-за того, что Россия в настоящий момент контролирует часть Запорожской области и освободила регион от ВСУ и нацбатов в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...