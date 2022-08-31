31 августа 2022

В Добрянке увековечили имя умершего первого главы Пермской ГРЭС

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Вадим Ладугин ушел из жизни в возрасте 88 лет Фото:

В Добрянской городской думе (Пермский край) поддержали инициативу назвать местный Дворец культуры и спорта в честь первого директора пермской ГРЭС Вадима Ладугина. Об этом сообщает в Telegram глава Добрянского округа Константин Лызов. Ранее стало известно о смерти почетного энергетика РФ.

«Сегодня на заседании думы Добрянского городского округа депутаты поддержали инициативу о присвоении дворцу культуры и спорта в Добрянке имени Вадима Александровича Ладугина. Этим шагом мы увековечим имя Вадима Александровича в истории нашего города и нашего округа», — сообщает Лызов.

Вадим Ладугин ушел из жизни 30 августа в возрасте 88 лет. Он являлся не только первым директором ГРЭС, ему также было присвоено звание почетного энергетика РФ, почетного жителя края и города Добрянки. Пермская ГРЭС — самая мощная в регионе и четвертая по мощности в стране.

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В Добрянской городской думе (Пермский край) поддержали инициативу назвать местный Дворец культуры и спорта в честь первого директора пермской ГРЭС Вадима Ладугина. Об этом сообщает в Telegram глава Добрянского округа Константин Лызов. Ранее стало известно о смерти почетного энергетика РФ. «Сегодня на заседании думы Добрянского городского округа депутаты поддержали инициативу о присвоении дворцу культуры и спорта в Добрянке имени Вадима Александровича Ладугина. Этим шагом мы увековечим имя Вадима Александровича в истории нашего города и нашего округа», — сообщает Лызов. Вадим Ладугин ушел из жизни 30 августа в возрасте 88 лет. Он являлся не только первым директором ГРЭС, ему также было присвоено звание почетного энергетика РФ, почетного жителя края и города Добрянки. Пермская ГРЭС — самая мощная в регионе и четвертая по мощности в стране.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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