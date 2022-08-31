В Добрянке увековечили имя умершего первого главы Пермской ГРЭС

01 сентября 2022 в 10:32 Размер текста - 17 +

Вадим Ладугин ушел из жизни в возрасте 88 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Добрянской городской думе (Пермский край) поддержали инициативу назвать местный Дворец культуры и спорта в честь первого директора пермской ГРЭС Вадима Ладугина. Об этом сообщает в Telegram глава Добрянского округа Константин Лызов. Ранее стало известно о смерти почетного энергетика РФ. «Сегодня на заседании думы Добрянского городского округа депутаты поддержали инициативу о присвоении дворцу культуры и спорта в Добрянке имени Вадима Александровича Ладугина. Этим шагом мы увековечим имя Вадима Александровича в истории нашего города и нашего округа», — сообщает Лызов. Вадим Ладугин ушел из жизни 30 августа в возрасте 88 лет. Он являлся не только первым директором ГРЭС, ему также было присвоено звание почетного энергетика РФ, почетного жителя края и города Добрянки. Пермская ГРЭС — самая мощная в регионе и четвертая по мощности в стране.

В Добрянской городской думе (Пермский край) поддержали инициативу назвать местный Дворец культуры и спорта в честь первого директора пермской ГРЭС Вадима Ладугина. Об этом сообщает в Telegram глава Добрянского округа Константин Лызов. Ранее стало известно о смерти почетного энергетика РФ. «Сегодня на заседании думы Добрянского городского округа депутаты поддержали инициативу о присвоении дворцу культуры и спорта в Добрянке имени Вадима Александровича Ладугина. Этим шагом мы увековечим имя Вадима Александровича в истории нашего города и нашего округа», — сообщает Лызов. Вадим Ладугин ушел из жизни 30 августа в возрасте 88 лет. Он являлся не только первым директором ГРЭС, ему также было присвоено звание почетного энергетика РФ, почетного жителя края и города Добрянки. Пермская ГРЭС — самая мощная в регионе и четвертая по мощности в стране.