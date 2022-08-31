31 августа 2022

В Перми в институт Росгвардии привезли тонны просроченной тушенки

© Служба новостей «URA.RU»
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Мясокомбинат
Пять тонн просроченной тушенки курсантам не достались Фото:

Компания «Фуд Сервис» из Красноярска поставила в Пермский институт Росгвардии несколько тонн тушенки, которая оказалась просроченной. Заказчик заметил это сразу и потребовал заменить товар, но поставщик лишь попросил не утилизировать пять тонн продукта и подождать. В итоге Росгвардии пришлось обратиться в суд, сообщают в службе судебных приставов.

«При проверке товара оказалось, что срок годности консервированного мяса истек и оно не пригодно к употреблению в пищу. Это подтверждалось экспертизой, по результатам анализов продукт не соответствовал ГОСТУ по своим органолептическим и физико-химическим показателям. Некачественный товар продолжал храниться в помещениях учебного заведения, что стало основанием для обращения в суд», — сообщается на сайте УФССП России по Пермскому краю.

Через суд структуры Росгвардии добились от поставщика вывоза тушенки. Приставы проконтролировали исполнение решения суда.

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Компания «Фуд Сервис» из Красноярска поставила в Пермский институт Росгвардии несколько тонн тушенки, которая оказалась просроченной. Заказчик заметил это сразу и потребовал заменить товар, но поставщик лишь попросил не утилизировать пять тонн продукта и подождать. В итоге Росгвардии пришлось обратиться в суд, сообщают в службе судебных приставов. «При проверке товара оказалось, что срок годности консервированного мяса истек и оно не пригодно к употреблению в пищу. Это подтверждалось экспертизой, по результатам анализов продукт не соответствовал ГОСТУ по своим органолептическим и физико-химическим показателям. Некачественный товар продолжал храниться в помещениях учебного заведения, что стало основанием для обращения в суд», — сообщается на сайте УФССП России по Пермскому краю. Через суд структуры Росгвардии добились от поставщика вывоза тушенки. Приставы проконтролировали исполнение решения суда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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