В Перми в институт Росгвардии привезли тонны просроченной тушенки

Компания «Фуд Сервис» из Красноярска поставила в Пермский институт Росгвардии несколько тонн тушенки, которая оказалась просроченной. Заказчик заметил это сразу и потребовал заменить товар, но поставщик лишь попросил не утилизировать пять тонн продукта и подождать. В итоге Росгвардии пришлось обратиться в суд, сообщают в службе судебных приставов.
«При проверке товара оказалось, что срок годности консервированного мяса истек и оно не пригодно к употреблению в пищу. Это подтверждалось экспертизой, по результатам анализов продукт не соответствовал ГОСТУ по своим органолептическим и физико-химическим показателям. Некачественный товар продолжал храниться в помещениях учебного заведения, что стало основанием для обращения в суд», — сообщается на сайте УФССП России по Пермскому краю.
Через суд структуры Росгвардии добились от поставщика вывоза тушенки. Приставы проконтролировали исполнение решения суда.
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