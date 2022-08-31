В Перми в институт Росгвардии привезли тонны просроченной тушенки

01 сентября 2022 в 10:20 Размер текста - 17 +

Пять тонн просроченной тушенки курсантам не достались Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Компания «Фуд Сервис» из Красноярска поставила в Пермский институт Росгвардии несколько тонн тушенки, которая оказалась просроченной. Заказчик заметил это сразу и потребовал заменить товар, но поставщик лишь попросил не утилизировать пять тонн продукта и подождать. В итоге Росгвардии пришлось обратиться в суд, сообщают в службе судебных приставов. «При проверке товара оказалось, что срок годности консервированного мяса истек и оно не пригодно к употреблению в пищу. Это подтверждалось экспертизой, по результатам анализов продукт не соответствовал ГОСТУ по своим органолептическим и физико-химическим показателям. Некачественный товар продолжал храниться в помещениях учебного заведения, что стало основанием для обращения в суд», — сообщается на сайте УФССП России по Пермскому краю. Через суд структуры Росгвардии добились от поставщика вывоза тушенки. Приставы проконтролировали исполнение решения суда.

Компания «Фуд Сервис» из Красноярска поставила в Пермский институт Росгвардии несколько тонн тушенки, которая оказалась просроченной. Заказчик заметил это сразу и потребовал заменить товар, но поставщик лишь попросил не утилизировать пять тонн продукта и подождать. В итоге Росгвардии пришлось обратиться в суд, сообщают в службе судебных приставов. «При проверке товара оказалось, что срок годности консервированного мяса истек и оно не пригодно к употреблению в пищу. Это подтверждалось экспертизой, по результатам анализов продукт не соответствовал ГОСТУ по своим органолептическим и физико-химическим показателям. Некачественный товар продолжал храниться в помещениях учебного заведения, что стало основанием для обращения в суд», — сообщается на сайте УФССП России по Пермскому краю. Через суд структуры Росгвардии добились от поставщика вывоза тушенки. Приставы проконтролировали исполнение решения суда.