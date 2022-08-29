В Кургане закроют перекресток рядом с Некрасовским мостом

В кургане закрывают оживленный перекресток Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане на три недели закроют перекресток улиц Коли Мяготина и Пролетарской, расположенный рядом с Некрасовским мостом, на котором идет ремонт. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании «Водный Союз».

«С 5 по 25 сентября будет закрыт перекресток улиц Коли Мяготина и Пролетарской. Проезд легковых автомобилей, которые едут направо с Коли Мяготина на Некрасовский мост и с путепровода на улицу Станционную, будет разрешен», — указано в сообщении ресурсоснабжающей организации. Городская администрация выпустила соответствующее постановление.

Закрытие дороги необходимо из-за масштабной замены коммунальных сетей. В течение года компания-подрядчик должна выполнить реконструкцию сетей водопровода диаметром 500 миллиметров и протяженностью 668 метров от Тобольной до Зорге. Провести реконструкцию канализационных коллекторов от Пролетарской до К.Мяготина,75. Гарантированный срок эксплуатации новых полиэтиленовых труб составит более 50 лет.

Ранее URA.RU писало, из-за реконструкции сетей в Кургане закрыли три участка на улице Коли Мяготина: от ул. Пролетарской до ул. Ленина, ул. Красина до ул. Тобольной, ул. Тобольной до ул. Зорге. При этом перекрестки Ленина — Коли Мяготина и Красина — Коли Мяготина останутся проезжими. Ночью 25 августа для легковых машин частично открыли проезд по Некрасовскому мосту.