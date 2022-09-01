Reuters: ВС Тайваня сбили беспилотник Китая

Вооруженные силы Тайваня сбили китайский беспилотник. Это произошло над островами Цзиньмэнь. Информацию приводит ТАСС осо ссылкой на Reuters.
Конфликт вокруг Тайваня и Китая обострился с визитом на остров спикера палаты представителей США Ненси Пелоси. КНР считает Тайвань своей территорией, однако последний с этим не согласен. США поддерживают независимость Тайваня. Власти КНР заявляют, что визит Пелоси «нарушит территориальную целостность» Китая, вскоре после этого Китай начал на границах с Тайванем военные учения.
Обновлено в 11.18:
По уточненным данным, которые приводит Центральное информационное агентство Тайваня, происхождение беспилотника не установлено, аппарат был гражданским. Инцидент произошел около полудня по местному времени (около 07:00 мск) в районе острова Шию.
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