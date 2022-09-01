Токаев объявил внеочередные выборы президента

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Президент Казахстана. Екатеринбург, токаев касым-жомарт
Токаев предлагает разрешить президенту занимать пост только один срок на 7 лет Фото:

В Казахстане пройдут внеочередные выборы президента. Решение об этом принял действующий глава государства Касым Жомарт Токаев.

«Токаев объявил внеочередные президентские выборы этой осенью. Он намерен в них участвовать», — сообщает Sputnik Казахстан.

Также Токаев предлагает изменить законодательство о президентстве. По его мнению, глава государства должен избираться только на один срок длительностью 7 лет.

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В Казахстане пройдут внеочередные выборы президента. Решение об этом принял действующий глава государства Касым Жомарт Токаев. «Токаев объявил внеочередные президентские выборы этой осенью. Он намерен в них участвовать», — сообщает Sputnik Казахстан. Также Токаев предлагает изменить законодательство о президентстве. По его мнению, глава государства должен избираться только на один срок длительностью 7 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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