Токаев объявил внеочередные выборы президента

Токаев предлагает разрешить президенту занимать пост только один срок на 7 лет
В Казахстане пройдут внеочередные выборы президента. Решение об этом принял действующий глава государства Касым Жомарт Токаев.
«Токаев объявил внеочередные президентские выборы этой осенью. Он намерен в них участвовать», — сообщает Sputnik Казахстан.
Также Токаев предлагает изменить законодательство о президентстве. По его мнению, глава государства должен избираться только на один срок длительностью 7 лет.
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