Токаев объявил внеочередные выборы президента

01 сентября 2022 в 11:09 Размер текста - 17 +

Токаев предлагает разрешить президенту занимать пост только один срок на 7 лет Фото: официальный сайт президента Казахстана В Казахстане пройдут внеочередные выборы президента. Решение об этом принял действующий глава государства Касым Жомарт Токаев. «Токаев объявил внеочередные президентские выборы этой осенью. Он намерен в них участвовать», — сообщает Sputnik Казахстан. Также Токаев предлагает изменить законодательство о президентстве. По его мнению, глава государства должен избираться только на один срок длительностью 7 лет.

В Казахстане пройдут внеочередные выборы президента. Решение об этом принял действующий глава государства Касым Жомарт Токаев. «Токаев объявил внеочередные президентские выборы этой осенью. Он намерен в них участвовать», — сообщает Sputnik Казахстан. Также Токаев предлагает изменить законодательство о президентстве. По его мнению, глава государства должен избираться только на один срок длительностью 7 лет.