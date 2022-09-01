Mash: вице-президент «Лукойла» совершил суицид

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Равиля Маганова нашли сотрудники больницы Фото:

Вице-президент российской компании «Лукойл» Равиль Маганов найден мертвым под окнами одной из московских больниц. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«Его тело обнаружил медицинский персонал ЦКБ на улице Маршала Тимошенко. Причины пока не установлены, полиция уже работает на месте происшествия», — сообщает Mash.

В данном лечебном учреждении Маганов проходил лечение. В 2020 году он был назначен председателем совета директоров ПАО «Лукойл». До этого он работал первым исполнительным вице-президентом компании по разведке и добыче.

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Вице-президент российской компании «Лукойл» Равиль Маганов найден мертвым под окнами одной из московских больниц. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Его тело обнаружил медицинский персонал ЦКБ на улице Маршала Тимошенко. Причины пока не установлены, полиция уже работает на месте происшествия», — сообщает Mash. В данном лечебном учреждении Маганов проходил лечение. В 2020 году он был назначен председателем совета директоров ПАО «Лукойл». До этого он работал первым исполнительным вице-президентом компании по разведке и добыче.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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