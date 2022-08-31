Алексей Текслер уверен, что скоро школьники Донбасса смогут вернуться в школы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер записал поздравительное видео для школьников Донбасса. Видео опубликовал в социальных сетях глава администрации Ясиноватой Дмитрий Шевченко.

«Я хочу поздравить школьников Донбасса и, конечно же, учащихся наших городов-побратимов Волновахи и Ясиноватой. Ребята, по понятным причинам, не все могут сесть сейчас за парты. Кто-то начнет учебный год дистанционно. Но я уверен, что скоро вы сможете вернуться в стены школ», — говорит Текслер на видео, опубликованном в telegram-канале Шевченко.

Глава региона отмечает, что Россия поможет школьникам Донбасса. По словам Текслера, уже сейчас идет восстановление социальных объектов, школ, детских садов. Особые слова поздравления губернатор передал первоклашкам и их родителям.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что в прифронтовых районах школьники не пойдут в школы, а будут обучаться дистанционно. Такие меры предназначены для обеспечения безопасности детей. Пушилин отметил, что скоро ученики республики обязательно сядут за парты отремонтированных школ, будут пользоваться замечательными новыми учебниками, учиться по российским стандартам и будут ценить эту возможность как никто другой.