31 августа 2022

В Нижневартовске появится новый вице-мэр

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Инаугурация мэра города Ситниковой Елены. Курган, депутат, чиновник, портфель, чемодан денег
В администрации Нижневартовска появится новый политический вице-мэр Фото:

В Нижневартовске появится новый политический вице-мэр — им станет бывший замглавы города Урая Олег Хотинецкий. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте ХМАО.

«С высокой долей вероятности кандидатура Хотинецкого на пост заместителя главы Нижневартовска будет согласована. Под его кураторство уйдет департамент общественных коммуникаций и ряд подведомственных ему муниципальных учреждений. Он заменит на посту Светлану Селиванову, которая летом ушла в отставку», — сообщил инсайдер.

В пресс-службе мэрии Нижневартовска заявили URA.RU, что не располагают информацией о предстоящем кадровом назначении. Сам Хотинецкий не ответил на телефонный звонок корреспондента агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что Хотинецкий в августе уволился из администрации Урая, где занимал пост политического вице-мэра. По информации инсайдеров агентства, ему было обещано повышение по карьерной лестнице.

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В Нижневартовске появится новый политический вице-мэр — им станет бывший замглавы города Урая Олег Хотинецкий. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте ХМАО. «С высокой долей вероятности кандидатура Хотинецкого на пост заместителя главы Нижневартовска будет согласована. Под его кураторство уйдет департамент общественных коммуникаций и ряд подведомственных ему муниципальных учреждений. Он заменит на посту Светлану Селиванову, которая летом ушла в отставку», — сообщил инсайдер. В пресс-службе мэрии Нижневартовска заявили URA.RU, что не располагают информацией о предстоящем кадровом назначении. Сам Хотинецкий не ответил на телефонный звонок корреспондента агентства. Ранее URA.RU сообщало, что Хотинецкий в августе уволился из администрации Урая, где занимал пост политического вице-мэра. По информации инсайдеров агентства, ему было обещано повышение по карьерной лестнице.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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