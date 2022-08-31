В Нижневартовске появится новый вице-мэр

01 сентября 2022 в 12:20 Размер текста - 17 +

В администрации Нижневартовска появится новый политический вице-мэр Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нижневартовске появится новый политический вице-мэр — им станет бывший замглавы города Урая Олег Хотинецкий. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте ХМАО. «С высокой долей вероятности кандидатура Хотинецкого на пост заместителя главы Нижневартовска будет согласована. Под его кураторство уйдет департамент общественных коммуникаций и ряд подведомственных ему муниципальных учреждений. Он заменит на посту Светлану Селиванову, которая летом ушла в отставку», — сообщил инсайдер. В пресс-службе мэрии Нижневартовска заявили URA.RU, что не располагают информацией о предстоящем кадровом назначении. Сам Хотинецкий не ответил на телефонный звонок корреспондента агентства. Ранее URA.RU сообщало, что Хотинецкий в августе уволился из администрации Урая, где занимал пост политического вице-мэра. По информации инсайдеров агентства, ему было обещано повышение по карьерной лестнице.

В Нижневартовске появится новый политический вице-мэр — им станет бывший замглавы города Урая Олег Хотинецкий. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте ХМАО. «С высокой долей вероятности кандидатура Хотинецкого на пост заместителя главы Нижневартовска будет согласована. Под его кураторство уйдет департамент общественных коммуникаций и ряд подведомственных ему муниципальных учреждений. Он заменит на посту Светлану Селиванову, которая летом ушла в отставку», — сообщил инсайдер. В пресс-службе мэрии Нижневартовска заявили URA.RU, что не располагают информацией о предстоящем кадровом назначении. Сам Хотинецкий не ответил на телефонный звонок корреспондента агентства. Ранее URA.RU сообщало, что Хотинецкий в августе уволился из администрации Урая, где занимал пост политического вице-мэра. По информации инсайдеров агентства, ему было обещано повышение по карьерной лестнице.