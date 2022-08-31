Казаки-добровольцы из Кургана прибыли в воинскую часть в Екатеринбурге. Оттуда они отправятся на тренировки в Оренбург, а затем — на границу с Украиной, чтобы присоединиться к казачьему батальону «Ермак». Информацию URA.RU подтвердили в городском казачьем обществе «Хутор Богоявленский».
«Мы проводили наших казаков в Екатеринбург дня три назад. Перед отправлением в зону проведения специальной военной операции (СВО) добровольцы всех отделов Оренбургского казачьего войска проходят подготовку и боевое слаживание в Оренбурге», — рассказал URA.RU представитель казачьего общества со ссылкой на информацию Оренбургского войскового казачьего общества. Во время проводов в Кургане казаки получили благословение от священнослужителей и иконы святого Николая-чудотворца, найденной в начале военной спецоперации на берегу Тобола.
В качестве напутственных слов казакам пожелали вернуться домой с победой. «Дай Бог вам ребята сил и мужества противостоять мировому злу и вернуться живыми домой с долгожданной победой!» — пишут в обществе «Хутор Богоявленский» в соцсети «ВКонтакте».
Спецоперация на Украине, призванная завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе, началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города.
Несколько казаков из Кургана вызвались добровольцами, чтобы присоединиться к батальону «Ермак» в зоне СВО
Городское казачье общество «Хутор Богоявленский», соцсеть «ВКонтакте»
Казаки получили благословение от священнослужителей и иконы Николая-чудотворца
Городское казачье общество «Хутор Богоявленский», соцсеть «ВКонтакте»
Казаки из нескольких городов собираются на полигоне в Оренбурге, чтобы пройти совместные тренировки
Городское казачье общество «Хутор Богоявленский», соцсеть «ВКонтакте»
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Казаки-добровольцы из Кургана прибыли в воинскую часть в Екатеринбурге. Оттуда они отправятся на тренировки в Оренбург, а затем — на границу с Украиной, чтобы присоединиться к казачьему батальону «Ермак». Информацию URA.RU подтвердили в городском казачьем обществе «Хутор Богоявленский». «Мы проводили наших казаков в Екатеринбург дня три назад. Перед отправлением в зону проведения специальной военной операции (СВО) добровольцы всех отделов Оренбургского казачьего войска проходят подготовку и боевое слаживание в Оренбурге», — рассказал URA.RU представитель казачьего общества со ссылкой на информацию Оренбургского войскового казачьего общества. Во время проводов в Кургане казаки получили благословение от священнослужителей и иконы святого Николая-чудотворца, найденной в начале военной спецоперации на берегу Тобола. В качестве напутственных слов казакам пожелали вернуться домой с победой. «Дай Бог вам ребята сил и мужества противостоять мировому злу и вернуться живыми домой с долгожданной победой!» — пишут в обществе «Хутор Богоявленский» в соцсети «ВКонтакте». Спецоперация на Украине, призванная завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе, началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города.