Друг разыскиваемого за ДТП пермяка: он не мог бросить их умирать

Разыскиваемый за совершение в Соликамске (Пермский край) смертельного ДТП Никита Шанин не оставил бы пострадавших в аварии умирать, уверен его друг Виктор. В беседе с URA.RU он отозвался о подозреваемом как о человеке ответственном.
«Я очень хорошо знаю Никиту. Он спортсмен, всегда помогает маме, трудяга по жизни. Жаль, что судьба его так подкинула. В жизни всякое бывает, но я сомневаюсь, что Никита мог бы убежать и оставить людей умирать. Он не такой!» — рассказал Виктор.
Авария произошла 29 августа вечером. Супруги и их 21-летняя дочь переходили дорогу, когда на полном ходу их сбила Toyota Corolla. Женщина погибла на месте, ее мужа и дочь в тяжелом состоянии доставили в больницу. Водитель скрылся с места аварии, позже он бросил машину, а сам сбежал. В полиции подозревают, что за рулем мог находиться 28-летний Никита Шанин, у которого накануне аварии был день рождения. Сотрудники ГИБДД просят всех, кто знает что-либо о местонахождении подозреваемого, обратиться в отдел ГИБДД по Соликамскому городскому округу 8 (342) 53-7-80-90 или в дежурную часть 8 (342) 53-7-57-27.
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Разыскиваемый за совершение в Соликамске (Пермский край) смертельного ДТП Никита Шанин не оставил бы пострадавших в аварии умирать, уверен его друг Виктор. В беседе с URA.RU он отозвался о подозреваемом как о человеке ответственном. «Я очень хорошо знаю Никиту. Он спортсмен, всегда помогает маме, трудяга по жизни. Жаль, что судьба его так подкинула. В жизни всякое бывает, но я сомневаюсь, что Никита мог бы убежать и оставить людей умирать. Он не такой!» — рассказал Виктор. Авария произошла 29 августа вечером. Супруги и их 21-летняя дочь переходили дорогу, когда на полном ходу их сбила Toyota Corolla. Женщина погибла на месте, ее мужа и дочь в тяжелом состоянии доставили в больницу. Водитель скрылся с места аварии, позже он бросил машину, а сам сбежал. В полиции подозревают, что за рулем мог находиться 28-летний Никита Шанин, у которого накануне аварии был день рождения. Сотрудники ГИБДД просят всех, кто знает что-либо о местонахождении подозреваемого, обратиться в отдел ГИБДД по Соликамскому городскому округу 8 (342) 53-7-80-90 или в дежурную часть 8 (342) 53-7-57-27.