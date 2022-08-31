Друг разыскиваемого за ДТП пермяка: он не мог бросить их умирать

01 сентября 2022 в 12:41 Размер текста - 17 +

Друг подозреваемого в совершении ДТП пермяка не верит, что он мог бросить людей умирать на улице Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Разыскиваемый за совершение в Соликамске (Пермский край) смертельного ДТП Никита Шанин не оставил бы пострадавших в аварии умирать, уверен его друг Виктор. В беседе с URA.RU он отозвался о подозреваемом как о человеке ответственном. «Я очень хорошо знаю Никиту. Он спортсмен, всегда помогает маме, трудяга по жизни. Жаль, что судьба его так подкинула. В жизни всякое бывает, но я сомневаюсь, что Никита мог бы убежать и оставить людей умирать. Он не такой!» — рассказал Виктор. Авария произошла 29 августа вечером. Супруги и их 21-летняя дочь переходили дорогу, когда на полном ходу их сбила Toyota Corolla. Женщина погибла на месте, ее мужа и дочь в тяжелом состоянии доставили в больницу. Водитель скрылся с места аварии, позже он бросил машину, а сам сбежал. В полиции подозревают, что за рулем мог находиться 28-летний Никита Шанин, у которого накануне аварии был день рождения. Сотрудники ГИБДД просят всех, кто знает что-либо о местонахождении подозреваемого, обратиться в отдел ГИБДД по Соликамскому городскому округу 8 (342) 53-7-80-90 или в дежурную часть 8 (342) 53-7-57-27.

Разыскиваемый за совершение в Соликамске (Пермский край) смертельного ДТП Никита Шанин не оставил бы пострадавших в аварии умирать, уверен его друг Виктор. В беседе с URA.RU он отозвался о подозреваемом как о человеке ответственном. «Я очень хорошо знаю Никиту. Он спортсмен, всегда помогает маме, трудяга по жизни. Жаль, что судьба его так подкинула. В жизни всякое бывает, но я сомневаюсь, что Никита мог бы убежать и оставить людей умирать. Он не такой!» — рассказал Виктор. Авария произошла 29 августа вечером. Супруги и их 21-летняя дочь переходили дорогу, когда на полном ходу их сбила Toyota Corolla. Женщина погибла на месте, ее мужа и дочь в тяжелом состоянии доставили в больницу. Водитель скрылся с места аварии, позже он бросил машину, а сам сбежал. В полиции подозревают, что за рулем мог находиться 28-летний Никита Шанин, у которого накануне аварии был день рождения. Сотрудники ГИБДД просят всех, кто знает что-либо о местонахождении подозреваемого, обратиться в отдел ГИБДД по Соликамскому городскому округу 8 (342) 53-7-80-90 или в дежурную часть 8 (342) 53-7-57-27.