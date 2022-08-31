Полиция объявила в розыск пермяка, устроившего смертельное ДТП. Фото

01 сентября 2022 в 10:57 Размер текста - 17 +

Полицейские просят граждан помочь в установлении местонахождения подозреваемого Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Пермском крае полиция обратилась к жителям с просьбой помочь в розыске мужчины, который подозревается в смертельном ДТП. Об этом сообщается в паблике «Полиция Прикамья» соцсети «ВКонтакте». «В совершении преступления подозревается Шанин Никита Романович, 28.08.1994 года рождения. Если вы располагаете информацией о местонахождении предполагаемого злоумышленника, просим вас обратиться в отдел ГИБДД по Соликамскому городскому округу 8 (342) 53 — 7-80-90; в дежурную часть 8 (342) 53 — 7-57-27», — говорится в сообщении. По информации полиции, 29 августа в 21:10 мужчина на автомобиле «Тойота Королла» сбил трех пешеходов, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП 47-летняя женщина получила смертельную травму. Еще два человека, 53-летний мужчина и 21-летняя девушка, получили тяжелые травмы и были госпитализированы. Предполагаемый виновник ДТП с места происшествия скрылся. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 264 УК РФ («Нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). В совершении преступления подозревается Шанин Никита Романович Фото: паблик «Полиция Прикамья», Вконтакте» Злоумышленник скрылся с места происшествия Фото: паблик «Полиция Прикамья», Вконтакте»

В Пермском крае полиция обратилась к жителям с просьбой помочь в розыске мужчины, который подозревается в смертельном ДТП. Об этом сообщается в паблике «Полиция Прикамья» соцсети «ВКонтакте». «В совершении преступления подозревается Шанин Никита Романович, 28.08.1994 года рождения. Если вы располагаете информацией о местонахождении предполагаемого злоумышленника, просим вас обратиться в отдел ГИБДД по Соликамскому городскому округу 8 (342) 53 — 7-80-90; в дежурную часть 8 (342) 53 — 7-57-27», — говорится в сообщении. По информации полиции, 29 августа в 21:10 мужчина на автомобиле «Тойота Королла» сбил трех пешеходов, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП 47-летняя женщина получила смертельную травму. Еще два человека, 53-летний мужчина и 21-летняя девушка, получили тяжелые травмы и были госпитализированы. Предполагаемый виновник ДТП с места происшествия скрылся. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 264 УК РФ («Нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»).