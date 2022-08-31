Свердловский завод создал авиадвигатель, который заменит западный

01 сентября 2022 в 13:13 Размер текста - 17 +

Уральский завод гражданской авиации сертифицирует новый российский авиадвигатель Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) сертифицирует новый российский авиадвигатель ВК-800С, который заменит двигатель General Electric H80-200 для первых образцов самолета «Байкал». Как рассказали в пресс-службе предприятия, испытания нового двигателя начнутся в этом году. «Первый запуск двигателя намечен уже на 2022 год, сертификат планируется получить в 2024-м. Мощность нового двигателя составляет 800 лошадиных сил», — сообщили в пресс-службе УЗГА. Ранее URA.RU сообщало, что мотор General Electriс H80-100 в самолете «Байкал» планируется заменить российским газотурбинным ВК-800С к 2024 году. Правительство РФ планировало направить средства на строительство нового корпуса УЗГА в Екатеринбурге, где будут выпускать пассажирские самолеты. Уральский завод гражданской авиации является одним из крупнейших авиаремонтных предприятий России и резидентом особой экономической зоны «Титановая долина». Предприятие производит несколько видов самолетов (L-410, ДА-42), а также беспилотные аппараты «Форпост» и легкие вертолеты Bell. Кроме того, завод выполняет контракты Минобороны России по поставке «Форпостов» с 2017 года.

Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) сертифицирует новый российский авиадвигатель ВК-800С, который заменит двигатель General Electric H80-200 для первых образцов самолета «Байкал». Как рассказали в пресс-службе предприятия, испытания нового двигателя начнутся в этом году. «Первый запуск двигателя намечен уже на 2022 год, сертификат планируется получить в 2024-м. Мощность нового двигателя составляет 800 лошадиных сил», — сообщили в пресс-службе УЗГА. Ранее URA.RU сообщало, что мотор General Electriс H80-100 в самолете «Байкал» планируется заменить российским газотурбинным ВК-800С к 2024 году. Правительство РФ планировало направить средства на строительство нового корпуса УЗГА в Екатеринбурге, где будут выпускать пассажирские самолеты. Уральский завод гражданской авиации является одним из крупнейших авиаремонтных предприятий России и резидентом особой экономической зоны «Титановая долина». Предприятие производит несколько видов самолетов (L-410, ДА-42), а также беспилотные аппараты «Форпост» и легкие вертолеты Bell. Кроме того, завод выполняет контракты Минобороны России по поставке «Форпостов» с 2017 года.