Свердловский завод создал авиадвигатель, который заменит западный

Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) сертифицирует новый российский авиадвигатель ВК-800С, который заменит двигатель General Electric H80-200 для первых образцов самолета «Байкал». Как рассказали в пресс-службе предприятия, испытания нового двигателя начнутся в этом году.
«Первый запуск двигателя намечен уже на 2022 год, сертификат планируется получить в 2024-м. Мощность нового двигателя составляет 800 лошадиных сил», — сообщили в пресс-службе УЗГА.
Ранее URA.RU сообщало, что мотор General Electriс H80-100 в самолете «Байкал» планируется заменить российским газотурбинным ВК-800С к 2024 году. Правительство РФ планировало направить средства на строительство нового корпуса УЗГА в Екатеринбурге, где будут выпускать пассажирские самолеты.
Уральский завод гражданской авиации является одним из крупнейших авиаремонтных предприятий России и резидентом особой экономической зоны «Титановая долина». Предприятие производит несколько видов самолетов (L-410, ДА-42), а также беспилотные аппараты «Форпост» и легкие вертолеты Bell. Кроме того, завод выполняет контракты Минобороны России по поставке «Форпостов» с 2017 года.
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