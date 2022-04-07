Минфин выделит миллионы на производство самолетов в Екатеринбурге

07 апреля 2022 в 14:13 Размер текста - 17 +

Здесь будут выпускать самолеты «Ладога» и «Байкал» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Правительство РФ направит средства на строительство нового корпуса Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) в Екатеринбурге, где будут выпускать пассажирские самолеты. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ходом переговоров. «Строить будем. Общая стоимость проекта — 2 миллиарда рублей», — сказал инсайдер. По его словам, производство развернут на площадке «Уктус» особой экономической зоны «Титановая долина». Здесь будут собирать пассажирские ТВРС-44 «Ладога», рассчитанные на 40-50 мест, и легкомоторные многоцелевые самолеты ЛМС-901 «Байкал». Сумму, которая будет выделена из федерального бюджета на этот проект, инсайдер не назвал. Уточнил только, что это сотни миллионов рублей. Решение было принято по итогам совещания, которое прошло в марте в «Титановой долине». Правительство Свердловской области просило выделить из федерального бюджета средства, чтобы передать управляющей компании «Титановой долины», которая бы построила цех и сдавала его в аренду УЗГА. Затраты в этом случае окупаются за счет ренты. Также регион предлагал механизм, предусмотренный постановлением правительства РФ № 1704. В этом случае область покроет часть затрат на строительство нового корпуса из средств, которые должна направить на погашение бюджетных кредитов. Переговоры о строительстве нового корпуса УЗГА велись больше двух лет. В 2020 году сообщалось, что руководство УЗГА намерено открыть новое производство в Ульяновске, если не сможет договорится о бюджетном финансировании этого проекта в «Титановой долине». Между тем, в правительстве Свердловской области эту информацию опровергли. «Планы по возведению на площадке „Титановой долины“ инфраструктуры для производства самолетов „Байкал“ и „Ладога“ никак не пересматривались. Все договоренности в силе», — пояснил корреспонденту URA.RU заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин. УЗГА — якорный резидент площадки «Уктус» «Титановой долины». Здесь предприятие ведет сборку самолетов L-410. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Правительство РФ направит средства на строительство нового корпуса Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) в Екатеринбурге, где будут выпускать пассажирские самолеты. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ходом переговоров. «Строить будем. Общая стоимость проекта — 2 миллиарда рублей», — сказал инсайдер. По его словам, производство развернут на площадке «Уктус» особой экономической зоны «Титановая долина». Здесь будут собирать пассажирские ТВРС-44 «Ладога», рассчитанные на 40-50 мест, и легкомоторные многоцелевые самолеты ЛМС-901 «Байкал». Сумму, которая будет выделена из федерального бюджета на этот проект, инсайдер не назвал. Уточнил только, что это сотни миллионов рублей. Решение было принято по итогам совещания, которое прошло в марте в «Титановой долине». Правительство Свердловской области просило выделить из федерального бюджета средства, чтобы передать управляющей компании «Титановой долины», которая бы построила цех и сдавала его в аренду УЗГА. Затраты в этом случае окупаются за счет ренты. Также регион предлагал механизм, предусмотренный постановлением правительства РФ № 1704. В этом случае область покроет часть затрат на строительство нового корпуса из средств, которые должна направить на погашение бюджетных кредитов. Переговоры о строительстве нового корпуса УЗГА велись больше двух лет. В 2020 году сообщалось, что руководство УЗГА намерено открыть новое производство в Ульяновске, если не сможет договорится о бюджетном финансировании этого проекта в «Титановой долине». Между тем, в правительстве Свердловской области эту информацию опровергли. «Планы по возведению на площадке „Титановой долины“ инфраструктуры для производства самолетов „Байкал“ и „Ладога“ никак не пересматривались. Все договоренности в силе», — пояснил корреспонденту URA.RU заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин. УЗГА — якорный резидент площадки «Уктус» «Титановой долины». Здесь предприятие ведет сборку самолетов L-410.