Макс Фадеев рассказал, что не любил делать уроки

Продюсер Максим Фадеев в День знаний рассказал, что ему нравилось в школе, но он не любил делать уроки (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Продюсер, уроженец Кургана Максим Фадеев рассказал, что в свое время не любил делать уроки. При этом редко получал двойки и был примерным учеником. Об этом он написал в своем telegram-канале 1 сентября.

«После двух-трех недель в школе понял, что это не мое. В самой школе мне нравилось, момент, когда меня мама заставляла делать уроки, страшно напрягал. Я категорически не хотел учиться», — поделился Фадеев. Он добавил, что до третьего класса ходил в школу №29. Будущий продюсер редко получал двойки и был примерным учеником.

Фадеев пожелал школьникам успехов в учебе, а их родителям — слушать и слышать своих детей. Также Фадеев поблагодарил учителей и пожелал им здоровья.

Ранее URA.RU писало, что продюсер рос на окраине Кургана — в микрорайоне Энергетики. После третьего класса учился в школе №40. В 2020 году Фадеев обещал приехать на торжество по случаю юбилея родной школы в Кургане.