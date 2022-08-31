31 августа 2022

Макс Фадеев рассказал, что не любил делать уроки

© Служба новостей «URA.RU»
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Продюсер Максим Фадеев в День знаний рассказал, что ему нравилось в школе, но он не любил делать уроки (архивное фото) Фото:

Продюсер, уроженец Кургана Максим Фадеев рассказал, что в свое время не любил делать уроки. При этом редко получал двойки и был примерным учеником. Об этом он написал в своем telegram-канале 1 сентября.

«После двух-трех недель в школе понял, что это не мое. В самой школе мне нравилось, момент, когда меня мама заставляла делать уроки, страшно напрягал. Я категорически не хотел учиться», — поделился Фадеев. Он добавил, что до третьего класса ходил в школу №29. Будущий продюсер редко получал двойки и был примерным учеником.

Фадеев пожелал школьникам успехов в учебе, а их родителям — слушать и слышать своих детей. Также Фадеев поблагодарил учителей и пожелал им здоровья.

Ранее URA.RU писало, что продюсер рос на окраине Кургана — в микрорайоне Энергетики. После третьего класса учился в школе №40. В 2020 году Фадеев обещал приехать на торжество по случаю юбилея родной школы в Кургане.

Максим Фадеев 1 сентября вспомнил, как пошел в первый класс
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Продюсер, уроженец Кургана Максим Фадеев рассказал, что в свое время не любил делать уроки. При этом редко получал двойки и был примерным учеником. Об этом он написал в своем telegram-канале 1 сентября. «После двух-трех недель в школе понял, что это не мое. В самой школе мне нравилось, момент, когда меня мама заставляла делать уроки, страшно напрягал. Я категорически не хотел учиться», — поделился Фадеев. Он добавил, что до третьего класса ходил в школу №29. Будущий продюсер редко получал двойки и был примерным учеником. Фадеев пожелал школьникам успехов в учебе, а их родителям — слушать и слышать своих детей. Также Фадеев поблагодарил учителей и пожелал им здоровья. Ранее URA.RU писало, что продюсер рос на окраине Кургана — в микрорайоне Энергетики. После третьего класса учился в школе №40. В 2020 году Фадеев обещал приехать на торжество по случаю юбилея родной школы в Кургане.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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