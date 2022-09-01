В Кремле пожалели о нелепом решении Запада

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Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, песков дмитрий
Россия руководствуется своими интересами, отметил Дмитрий Песков Фото:
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Россиянам ограничивают выдачу виз

«Нелепое» решение Евросоюза о разрыве визового договора с Россией усложнит ситуацию как для граждан РФ, так и для европейцев. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Это плохо для россиян, поскольку визы будут получать дольше и сложнее. Мы не знаем, как это будет точно, но, конечно, выведение из действия этого соглашения также сделает ситуацию более сложной и для европейцев. Это очередное нелепое решение из серии продолжающегося абсурда. Москва идет уверенно по тому пути, который соответствует ее интересам», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.

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«Нелепое» решение Евросоюза о разрыве визового договора с Россией усложнит ситуацию как для граждан РФ, так и для европейцев. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Это плохо для россиян, поскольку визы будут получать дольше и сложнее. Мы не знаем, как это будет точно, но, конечно, выведение из действия этого соглашения также сделает ситуацию более сложной и для европейцев. Это очередное нелепое решение из серии продолжающегося абсурда. Москва идет уверенно по тому пути, который соответствует ее интересам», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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