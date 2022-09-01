В Кремле пожалели о нелепом решении Запада

Россия руководствуется своими интересами, отметил Дмитрий Песков
новость из сюжетаРоссиянам ограничивают выдачу виз
«Нелепое» решение Евросоюза о разрыве визового договора с Россией усложнит ситуацию как для граждан РФ, так и для европейцев. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Это плохо для россиян, поскольку визы будут получать дольше и сложнее. Мы не знаем, как это будет точно, но, конечно, выведение из действия этого соглашения также сделает ситуацию более сложной и для европейцев. Это очередное нелепое решение из серии продолжающегося абсурда. Москва идет уверенно по тому пути, который соответствует ее интересам», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.
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