В Кремле пожалели о нелепом решении Запада

01 сентября 2022 в 15:10 Размер текста - 17 +

Россия руководствуется своими интересами, отметил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Россиянам ограничивают выдачу виз «Нелепое» решение Евросоюза о разрыве визового договора с Россией усложнит ситуацию как для граждан РФ, так и для европейцев. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Это плохо для россиян, поскольку визы будут получать дольше и сложнее. Мы не знаем, как это будет точно, но, конечно, выведение из действия этого соглашения также сделает ситуацию более сложной и для европейцев. Это очередное нелепое решение из серии продолжающегося абсурда. Москва идет уверенно по тому пути, который соответствует ее интересам», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.

«Нелепое» решение Евросоюза о разрыве визового договора с Россией усложнит ситуацию как для граждан РФ, так и для европейцев. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Это плохо для россиян, поскольку визы будут получать дольше и сложнее. Мы не знаем, как это будет точно, но, конечно, выведение из действия этого соглашения также сделает ситуацию более сложной и для европейцев. Это очередное нелепое решение из серии продолжающегося абсурда. Москва идет уверенно по тому пути, который соответствует ее интересам», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.